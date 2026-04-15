Ten grzech stał się normą w Polsce. Katolicy popełniają go masowo

Spowiedź jako moment refleksji

Dla wielu katolików w Polsce spowiedź pozostaje ważnym elementem życia duchowego. To chwila zatrzymania, rachunku sumienia i próby uporządkowania codziennych wyborów. Właśnie wtedy wyraźniej widać, z jakimi słabościami wierni zmagają się najczęściej. Część z nich bywa oczywista i powszechnie akceptowana, inne natomiast rodzą pytania o granice moralności.

Ten grzech króluje przy konfesjonałach

Choć lista przewinień wyznawanych w konfesjonale bywa długa i różnorodna, niektóre z nich powracają wyjątkowo często. Jak wskazuje dominikanin Adam Szustak w rozmowie z Deon.pl, to właśnie kradzież jest dziś jednym z najczęściej wyznawanych grzechów. Co istotne, nie chodzi wyłącznie o poważne przestępstwa, ale przede wszystkim o drobne, często bagatelizowane przewinienia.

Wśród często powtarzających się wyznań pojawiają się także inne grzechy, takie jak kłamstwo czy pycha. Spowiednicy zwracają uwagę, że są to przewinienia głęboko zakorzenione w codziennych zachowaniach - od drobnych, "niewinnych" kłamstw po wyolbrzymione poczucie własnej racji czy brak pokory w relacjach z innymi.

Wielu wiernych nie zawsze dostrzega ich wagę, tłumacząc się okolicznościami lub traktując je jako coś powszechnego. Tymczasem - jak podkreślają duchowni - to właśnie takie nawyki mogą stopniowo osłabiać wrażliwość sumienia i wpływać na sposób budowania relacji z drugim człowiekiem oraz z Bogiem.

