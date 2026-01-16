Ten policjant to postrach przestępców! Zatrzymał prawie 200 osób. Zdradził sekret swojej skuteczności

Adrian Teliszewski
2026-01-16 18:53

W szeregach pomorskiej policji służy funkcjonariusz, który stał się prawdziwym postrachem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Starszy aspirant Bartłomiej Pipka, dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, może pochwalić się wynikami, które budzą podziw w całym kraju. Tylko w ubiegłym roku zatrzymał aż 195 poszukiwanych, co jest absolutnym rekordem Polski. Jaki jest sekret jego niezwykłej skuteczności?

Autor: Policja Wejherowo/ Materiały prasowe St. asp. Bartłomiej Pipka z Wejherowa
  • Starszy aspirant Bartłomiej Pipka, dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, został uznany za jednego z najskuteczniejszych policjantów w Polsce.
  • W 2025 roku funkcjonariusz zatrzymał rekordową liczbę 195 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości, co było najlepszym wynikiem w kraju.
  • Sekretem jego skuteczności jest fotograficzna pamięć do twarzy, która pozwala mu rozpoznawać przestępców nawet poza służbą, a także doskonałe rozpoznanie terenu i współpraca z mieszkańcami.

Niezwykła pamięć policjanta z Wejherowa. Statystyki zatrzymań mówią same za siebie

Wyniki osiągane przez st. asp. Bartłomieja Pipkę z Wejherowa są imponujące. Jego skuteczność w zatrzymywaniu osób poszukiwanych rośnie z roku na rok. W 2022 roku na jego koncie znalazły się 94 zatrzymania. Rok później, w 2023, liczba ta wzrosła do 127. W 2024 roku policjant z Wejherowa doprowadził przed oblicze sprawiedliwości 145 osób, by w 2025 roku osiągnąć absolutnie rekordowy w skali kraju wynik – 195 zatrzymanych. Łącznie, w ciągu zaledwie czterech lat, dzięki jego pracy za kratki trafiło aż 567 przestępców. Funkcjonariusz nie zwalnia tempa i już na początku 2026 roku dokonał kolejnych zatrzymań.

Sam zainteresowany, w rozmowie z Radiem Eska, skromnie wyjaśnia przyczyny swoich sukcesów. - Myślę, że wynika to z tego, że jest też więcej nakazów kierowanych przez sąd i sądzę, że pierwszy rok jako dzielnicowy po ukazał mi, jak wykonuje się tę pracę. Rozpoznanie w terenie i potem zaangażowanie większej liczby kolegów powoduje, że ta liczba zatrzymanych rośnie. Generalnie sekret tkwi w pozyskiwaniu informacji od osób zamieszkujących w moim rejonie oraz pozytywne ich wykorzystanie – tłumaczy st. asp. Pipka.

Bartłomiej Pipka zdradza sekret swojej skuteczności

Tym, co wyróżnia policjanta z Wejherowa na tle innych, jest jego niezwykły dar – fotograficzna pamięć do twarzy. To właśnie ta unikalna zdolność, połączona z doskonałą znajomością swojego rewiru w centrum Wejherowa, czyni go tak skutecznym. Przestępcy nie mogą czuć się bezpiecznie nawet wtedy, gdy st. asp. Pipka jest po służbie. Jak sam przyznaje, jego umysł nieustannie pracuje. - Tutaj akurat muszę się tym pochwalić, fotogeniczna pamięć daje mi duży rezultat, ponieważ nawet będąc poza służbą zauważam kogoś, informuję moich kolegów lub sam potem w służbie dokonuję zatrzymania pod wskazanym adresem – powiedział w wywiadzie dla Radia Eska.

Mimo spektakularnych wyników i miana najskuteczniejszego policjanta w kraju, Bartłomiej Pipka podchodzi do swojej pracy z dużą pokorą. Jak podkreśla, nie chodzi mu o bicie rekordów, a o sumienne wykonywanie powierzonych mu obowiązków. - Ja nie idę na rekord, lubię swoją pracę i sumiennie ją wykonuję – zaznacza. Jego postawa i ponadprzeciętne zaangażowanie nie tylko przekładają się na policyjne statystyki, ale przede wszystkim budują zaufanie społeczne i realnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa w regionie.

