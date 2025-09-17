Ten zawód robi furorę w Polsce. Zarobkami przebijają nawet branżę IT

Rynek pracy w Polsce

Rynek pracy w Polsce zmienia się w zawrotnym tempie. Jeszcze kilka lat temu prym wiodła branża IT, a programiści uchodzili za najbardziej pożądanych i najlepiej opłacanych specjalistów. Dziś jednak pojawiają się nowe zawody, które zyskują na znaczeniu i zaczynają przebijać informatyków zarówno pod względem zarobków, jak i możliwości rozwoju. Firmy poszukują ekspertów z unikalnymi kompetencjami, którzy potrafią łączyć wiedzę biznesową, analityczną i technologiczną. To właśnie oni stają się cichymi bohaterami transformacji gospodarczej i gwarantem stabilności firm w niepewnych czasach.

Zawód, który podbija Polskę

Specjaliści ds. zakupów stają się jednymi z najbardziej pożądanych pracowników w Polsce. Jak podaje portal money.pl, z danych Antal, Sodexo i Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów wynika, że aż 72 proc. specjalistów ds. zakupów pozytywnie ocenia perspektywy swojego rozwoju zawodowego, a 26 proc. uważa je wręcz za bardzo dobre.

Mało kto o tym wie, lecz specjaliści ds. zakupów stali się kluczowym elementem strategii firm. Zarządzają często ogromnymi budżetami - niemal co trzeci menadżer ma pod kontrolą ponad 50 mln zł. To pokazuje, jak istotną rolę odgrywa dziś dobrze zorganizowany dział zakupów i optymalizacja kosztów.

Zawody przyszłości według AI

Jakie są zarobki specjalisty ds. zakupów?

Ogólne dane z portalu Wynagrodzenia.pl pokazują, że specjalista ds. zakupów w Polsce może liczyć na całkiem dobre wynagrodzenie, ale jego wysokość mocno zależy od poziomu doświadczenia. Mediana zarobków brutto wynosi ok. 7 630 zł miesięcznie, jednak typowy zakres dla większości to między 6 300 a 9 200 zł brutto. Dodatkowo w ostatnim czasie nastąpił spory wzrost wynagrodzeń osób zajmujących się łańcuchem dostaw - o 10 proc. Dla porównania, w branży IT – uznawanej dotąd za motor wzrostu płac – zarobki w ostatnim roku wzrosły zaledwie o 1 proc.