Niejednokrotnie wspominaliśmy, że wybór imienia dla dziecka to nie lada wyzwanie dla rodziców. Nie ma się co dziwić, to właśnie imię nosimy przez całe życie i poniekąd nadaje nam ono charakteru oraz swego rodzaju osobowości. Niektórzy rodzice nie mają problemu z taką decyzję, bowiem nazywają swoje pociechy po dziadkach czy rodzicach. Są jednak i tacy, którzy przeszukują internet w celu odkrycia iście nietypowego i oryginalnego imienia. Nie brakuje także osób, które idą w klasykę i nazywają potomstwo imionami powszechnie znanymi. Jak więc nazywano nowych obywateli Polski w pierwszej połowie 2024 roku? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tak nazywano dzieci w 2024 roku. Pierwsza dziesiątka opiewa w klasykę

W sierpniu Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało zestawienie najczęściej nadawanych w Polsce imion w pierwszej połowie 2024 roku. Spoglądając na listę, widzimy, że na pierwszych pozycjach widnieją imiona klasyczne i dobrze znane.

Maja Zofia Zuzanna Hanna Laura Julia Oliwia Pola Alicja Maria.

Interesujące jest jednak w szczególności jedno imię, a mianowicie to z pozycji 4. czyli Hanna. Okazuje się, że mimo upływu lat nie traci ono na popularności i - ku zdziwieniu wielu - zajmuje 31. miejsce w rankingu najpopularniejszych imion żeńskich wszech czasów.

Znaczenie imienia Hanna

Rodzice w Polsce stosunkowo często nazywają swoje córki imieniem Hanna. Nie ma się co dziwić, to piękne i znane również w innych krajach na świecie imię, które ma wyjątkowe znaczenie. Mało kto o tym wie, lecz owa forma jest pochodzenia semickiego i powstała od słowa "channah", które oznacza "wdzięk". Osoby o takim imieniu są zazwyczaj łagodne, dobrze zorganizowane oraz patrzące na świat pozytywnie.