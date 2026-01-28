To najstarsze miasto świata. Ludzie mieszkali w nim jeszcze przed naszą erą!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-01-28 5:46

Jakie miejsce na mapie świata nosi miano najstarszego miasta zamieszkanego bez przerwy do dziś? To wyjątkowy punkt dla miłośników historii, który pamięta czasy sprzed tysięcy lat. Powstało jeszcze przed naszą erą i mimo burzliwych dziejów oraz współczesnych zagrożeń, ludzie nadal nazywają je swoim domem.

Najstarsze miasto na świecie

Miano najstarszego miasta na świecie nieustannie zamieszkiwanego należy do Damaszku, czyli stolicy Syrii. Źródła historyczne i archeologiczne wskazują, że okolice tej miejscowości były zamieszkane już ok. 10-9 tys. lat p.n.e. Na przestrzeni kolejnych tysiącleci Damaszek stopniowo przekształcał się z osady rolniczej w ważny ośrodek miejski Bliskiego Wschodu. Co ciekawe, historycy podkreślają, że o wyjątkowości Damaszku decyduje przede wszystkim niemal nieprzerwana ciągłość osadnicza, trwająca przez tysiące lat, mimo wojen, najazdów i zmieniających się granic państwowych. To właśnie ten fakt sprawia, że miasto do dziś wymieniane jest w ścisłej czołówce najstarszych miast świata.

To najstarsze miasto świata - Damaszek

Damaszek - klejnot Bliskiego Wschodu

Stolica Syrii to miasto o niezrównanym bogactwie kulturowym i archeologicznym, które łączy starożytność z burzliwą współczesnością. Założone jeszcze przed naszą erą, oferuje zabytki sprzed tysiącleci, jak Wielki Meczet Umajjadów czy pałace i muzea dokumentujące tysiące lat historii, sztuki i tradycji arabskiej kultury. Jak jednak wygląda tam aktualnie sytuacja polityczna i tym samym konfliktowa?

Czy Syria jest bezpieczna dla turystów?

Aktualna sytuacja w Damaszku i w całej Syrii pod względem wojny nie jest jednoznaczna - konflikt nadal trwa, choć w różnej formie i z inną intensywnością niż w ostatnich latach. Po formalnym upadku reżimu Baszara al-Asada w 2024 r. i zakończeniu klasycznej wojny domowej, Syria nie wróciła do pełnego pokoju. Trwają walki lokalnych grup i nowych formacji, rywalizacja o kontrolę nad terytoriami oraz napięcia między siłami rządowymi, kurdyjskimi i innymi milicjami. W Damaszku i okolicach sytuacja jest względnie spokojna, ale nadal niestabilna. Co ważne, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Syrii, bowiem ryzyko wybuchu walk zbrojnych czy ataków o charakterze terrorystycznym jest nadal wysokie.  

Na całym terytorium kraju utrzymuje się ryzyko wybuchu walk zbrojnych, ataków o charakterze terrorystycznym, nasilona jest także przestępczość pospolita, w tym uprowadzenia dla okupu i rabunki. Aktywne na terytorium Syrii są ugrupowania terrorystyczne, w tym tzw. Państwo Islamskie - czytamy na stronie gov.pl.

Sonda
Czy w Syrii zapanuje pokój, czy rozgrzeje się wojna domowa?
HISTORIA
PODRÓŻE