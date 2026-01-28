To najstarsze miasto świata. Ludzie mieszkali w nim jeszcze przed naszą erą!

Najstarsze miasto na świecie

Miano najstarszego miasta na świecie nieustannie zamieszkiwanego należy do Damaszku, czyli stolicy Syrii. Źródła historyczne i archeologiczne wskazują, że okolice tej miejscowości były zamieszkane już ok. 10-9 tys. lat p.n.e. Na przestrzeni kolejnych tysiącleci Damaszek stopniowo przekształcał się z osady rolniczej w ważny ośrodek miejski Bliskiego Wschodu. Co ciekawe, historycy podkreślają, że o wyjątkowości Damaszku decyduje przede wszystkim niemal nieprzerwana ciągłość osadnicza, trwająca przez tysiące lat, mimo wojen, najazdów i zmieniających się granic państwowych. To właśnie ten fakt sprawia, że miasto do dziś wymieniane jest w ścisłej czołówce najstarszych miast świata.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To najstarsze miasto świata - Damaszek

Damaszek - klejnot Bliskiego Wschodu

Stolica Syrii to miasto o niezrównanym bogactwie kulturowym i archeologicznym, które łączy starożytność z burzliwą współczesnością. Założone jeszcze przed naszą erą, oferuje zabytki sprzed tysiącleci, jak Wielki Meczet Umajjadów czy pałace i muzea dokumentujące tysiące lat historii, sztuki i tradycji arabskiej kultury. Jak jednak wygląda tam aktualnie sytuacja polityczna i tym samym konfliktowa?

Czy Syria jest bezpieczna dla turystów?

Aktualna sytuacja w Damaszku i w całej Syrii pod względem wojny nie jest jednoznaczna - konflikt nadal trwa, choć w różnej formie i z inną intensywnością niż w ostatnich latach. Po formalnym upadku reżimu Baszara al-Asada w 2024 r. i zakończeniu klasycznej wojny domowej, Syria nie wróciła do pełnego pokoju. Trwają walki lokalnych grup i nowych formacji, rywalizacja o kontrolę nad terytoriami oraz napięcia między siłami rządowymi, kurdyjskimi i innymi milicjami. W Damaszku i okolicach sytuacja jest względnie spokojna, ale nadal niestabilna. Co ważne, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Syrii, bowiem ryzyko wybuchu walk zbrojnych czy ataków o charakterze terrorystycznym jest nadal wysokie.

Na całym terytorium kraju utrzymuje się ryzyko wybuchu walk zbrojnych, ataków o charakterze terrorystycznym, nasilona jest także przestępczość pospolita, w tym uprowadzenia dla okupu i rabunki. Aktywne na terytorium Syrii są ugrupowania terrorystyczne, w tym tzw. Państwo Islamskie - czytamy na stronie gov.pl.