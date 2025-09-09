To ostatni moment na wykorzystanie urlopu. Po 30 września wolne przepadnie

Zbliża się ostateczny termin wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego, który może bezpowrotnie przepaść.

Pracownicy etatowi mają czas tylko do 30 września 2025 roku, aby skorzystać z zaległych dni wolnych.

Po tej dacie roszczenia urlopowe ulegają przedawnieniu, a niewykorzystany urlop przepadnie.

Dowiedz się, co zrobić, gdy pracodawca odmawia udzielenia urlopu i jakie są konsekwencje.

Wrzesień to czas powrotu do codziennych obowiązków - wakacyjne wyjazdy dobiegły końca, a wiele osób nie myśli już o urlopie. Tymczasem właśnie teraz warto zajrzeć do swojego grafiku i sprawdzić, ile dni wolnych zostało nam jeszcze do wykorzystania. Choć letnie miesiące sprzyjają wypoczynkowi, część pracowników odkłada urlop na później, często całkowicie o nim zapominając. To duży błąd, bo zgodnie z przepisami na zaległy urlop mamy czas tylko do końca września. Potem prawo do części dni wolnych może bezpowrotnie przepaść.

Zaległy urlop tylko do 30 września 2025! Pracownicy mogą stracić ważny przywilej

Pracownicy etatowi mają coraz mniej czasu, by skorzystać z przysługującego im prawa do wypoczynku. 30 września 2025 roku to ostateczny termin na wykorzystanie zaległego urlopu, więc pamiętaj, by w następnych dniach sprawdzić swój grafik i ewentualnie wykorzystać dni wolne przed 1 października.

Co ważne, zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy, roszczenia związane z urlopem przedawniają się po 3 latach od dnia, w którym stały się wymagalne. Oznacza to, że np. urlop za 2021 rok, którego należało udzielić do 30 września 2022 r., będzie można wyegzekwować najpóźniej do 30 września 2025 r. Po tej dacie pracownik definitywnie traci to prawo.

Co, jeśli pracodawca nie chce udzielić urlopu?

Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu bez uzasadnionej przyczyny. Kodeks pracy zobowiązuje go do zapewnienia pracownikowi należnych dni wolnych. Odmowa lub bezprawne ograniczanie wymiaru urlopu grozi poważnymi sankcjami, a mianowicie grzywną od 1000 do nawet 30 000 zł.

Urlop wypoczynkowy – komu i ile dni przysługuje?

Prawo do urlopu reguluje Kodeks pracy (art. 152-167). Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu zatrudnionemu na umowę o pracę i jest niezbywalny.

20 dni – dla pracowników z krótszym niż 10-letnim stażem pracy,

26 dni – dla osób z co najmniej 10-letnim stażem.

Co ważne, do stażu wliczają się także lata nauki – od 3 lat (szkoła zawodowa) aż do 8 lat (szkoła wyższa). Wliczane są też wszystkie wcześniejsze okresy zatrudnienia, niezależnie od przerw czy sposobu zakończenia umowy.