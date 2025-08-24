Tragedia na Pomorzu. Pożar pochłonął życie matki i dziecka!

Wstrząsające wieści z Gniewu. W nocy wybuchł pożar w domu jednorodzinnym, w którym zginęły dwie osoby – kobieta i 11-miesięczne dziecko. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, nie udało się ich uratować. Co było przyczyną tej strasznej tragedii?

Tragiczny pożar w Gniewie

Koszmarny pożar domu! Nie żyje kobieta i 11-miesięczne dziecko

Zgłoszenie o pożarze straż pożarna otrzymała w niedzielę, 24 sierpnia, o godzinie 2:46. Jak relacjonuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, kpt. Michał Myrda, po przybyciu na miejsce, strażacy natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej.

- Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych ewakuowano z budynku jedną osobę. Ratownicy ustalili, że wewnątrz mogą znajdować się jeszcze dwie osoby. Odnaleźli je i ewakuowali – powiedział kpt. Michał Myrda w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Dramatyczna akcja ratunkowa. Matka i dziecko zginęli w płomieniach!

Niestety, mimo natychmiastowej reanimacji, nie udało się uratować życia kobiety i dziecka.

- Niestety, u kobiety oraz 11-miesięcznego dziecka nie stwierdzono oznak życia. Ratownicy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Pomimo intensywnych działań nie udało się przywrócić czynności życiowych obu poszkodowanym – dodał kpt. Michał Myrda.

Trwa ustalanie okoliczności tragedii

W akcji gaśniczej brało udział dziewięć zastępów straży pożarnej, trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Obecnie na miejscu trwają czynności wyjaśniające przyczyny i okoliczności powstania pożaru.

