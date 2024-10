- Niestety są trzy ofiary śmiertelne, natomiast co do wieku, to na ten moment nic nie wiemy i to chwilę potrwa. Na miejscu wciąż pracują służby, próbują wyciągnąć ciała z samochodu - powiedział naszej dziennikarce asp. szt. Piotr Kwidziński z KPP w Kościerzynie.