Gdańsk. 46-latek trafił do zakładu karnego. Włożył kota do zamrażalnika

Zatrzymany został 46-letni gdańszczanin, za którym sąd wystawił nakaz doprowadzenia do więzienia, aby odbył roczną karę pozbawienia wolności. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości i chciał uniknąć zasądzonej kary za popełnione przestępstwo zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Zatrzymany przez policjantów w styczniu 2023 r. 46-latek włożył kota do zamrażalnika. Zwierzę nie przeżyło. Mieszkaniec Gdańska trafił już do zakładu karnego.

W ciągu ostatniego tygodnia gdańscy policjanci zatrzymali 23 osoby poszukiwane, które dopuściły się różnych przestępstw, m.in. wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków, oszustw, kradzieży, stalkingu czy uchylania się od alimentacji. Wśród zatrzymanych 5 osób było poszukiwanych listem gończym, a 12 zarządzeniami doprowadzenia do zakładu karnego lub aresztu. Ponadto w ręce funkcjonariuszy trafiło 6 osób poszukiwanych w celu ustalenia miejsca pobytu.