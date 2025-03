i Autor: Shutterstock, Shutterstock Trudno mu będzie zachować to w tajemnicy. Oszałamiająca wygrana w LOTTO

Wygrana w zdrapce

Trudno mu będzie zachować to w tajemnicy. Oszałamiająca wygrana w LOTTO

Wygrać w zdrapce LOTTO to marzenie każdego, kto regularnie je kupuje. Kuszące jest to, że zdrapka kosztuje kilka złotych, a o ewentualnej wygranej można dowiedzieć się natychmiast po zdrapaniu odpowiedniego pola. Problem w tym, że te naprawdę wysokie wygrane zdarzają się bardzo rzadko i bardzo nielicznym. Niedawno udało się to komuś w Gdańsku. Farciarz wygrał pół miliona złotych.