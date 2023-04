Podejrzany o zabójstwo 51-latek znaleziony martwy w areszcie śledczym! Prokuratura podejrzewa, że to nie wypadek

Viacheslav Zarutskii to popularny youtuber, który wyjechał z Rosji kilka miesięcy temu, krótko po wybuchu wojny. Był jednym z tych, którzy nie uwierzyli w "operację specjalną" i putinowską propagandę. Zamieszkał w Gdańsku. Za pośrednictwem swojego kanału na YouTube, który śledzi ponad 160 tysięcy osób, opowiada jak wygląda prawda o kraju, z którego pochodzi. Popularność zyskał za sprawą filmu o przewrotnym tytule "Polacy, jak wy żyjecie?", w którym porównał standardy życia w Polsce i Rosji.

Viacheslav Zarutskii zwiedza polskie miasta

Podczas trwającego rok pobytu w Polsce Rosjanin nie wyjeżdżał z Gdańska. Odwiedził już m.in. Szczecin i Toruń, ale wybierał się również w podróż do miejsc położonych bliżej jego miejsca obecnego zamieszkania. Tym razem wybrał się w bardzo charakterystyczne miejsce na mapie Polski, czyli do Helu.

W Helu jak... w Rosji?

Co ciekawe, podczas pobytu w tym miasteczku, Viacheslaw znalazł tam wiele podobieństw do Rosji. Dlaczego Hel przypomina mu jego rodzinny kraj i skąd wzięło się tyle wspólnych elementów? O tym Rosjanin opowiada w najnowszym filmie opublikowanym na jego kanale w serwisie YouTube.

Jedną z rzeczy, która rosyjskiemu youtuberowi przypomniała jego ojczysty kraj, były bloki mieszkalne z wielkiej płyty, które można spotkać w wielu krajach Europy, zwłaszcza w jej wschodniej części, gdzie po II wojnie światowej powstawały z nich całe osiedla.

Viacheslav zwrócił też uwagę na liczne reklamy, które są dosłownie w każdym miejscu, a poza tym nie dodają uroku okolicy, po prostu ją szpecąc.

- Ostatni raz tak dużo reklam widziałem tylko w Rosji - mówi youtuber.

Niestety jest to problem nie tylko Helu, ale wielu innych polskich miast, które są upstrzone nieestetycznymi reklamami. Ale to nie koniec.

- Coś, co jeszcze bardziej przypominało mi Rosję, to były płoty - dodaje Viacheslav, zwracając uwagę na długie rzędy płotów, którymi poprzecinane są całe osiedla.

Mieszkańcy bloków mieszkalnych ulegli najwyraźniej "modzie" na grodzone osiedla. Płotami poprzedzielane są poszczególne budynki, co sprawia, że często idąc chodnikiem, można dojść w ślepy zaułek kończący się ogrodzeniem.

- Jeszcze nigdzie w Polsce nie spotkałem tylu płotów - mówi youtuber. - Miasteczko jest niewielkie, wszyscy się znają. Po co tyle płotów? Jak więzienie!

Jeszcze jedną rzeczą, która Viacheslavowi skojarzyła się z Rosją, były ogrodzone kawałki terenu, na których za opłatą można pozostawić samochód, określane często mianem "dziadoparkingów" ze względu na ich wątpliwą estetykę.

- Problemem tego miasta są parkingi w stylu radzieckim - dodaje Viacheslav. - Polega to na tym, że kawałek terenu jest ogrodzony liną, a przy wjeździe siedzi człowiek na starej kanapie i pobiera opłaty za parkowanie. Te parkingi bardzo przypominają Rosję.

Dziesiątki komentarzy: "Mam dokładnie takie same odczucia"

Pod filmem pojawiły się dziesiątki komentarzy, w których internauci często zgadzali się ze spostrzeżeniami Rosjanina, ale też zachęcali go do odwiedzenia atrakcji turystycznych Helu.

"Dziękuję Ci za zwrócenie uwagi na dużą ilość reklam. Boli mnie to nie tylko w Polsce ale czuję, że jestem w mniejszości. Wiele osób po prostu nie zwraca na to uwagi nie wzbudza w nich to emocji."

"Mam dokładnie takie same odczucia i przemyślenia odnośnie płotów, reklam i parkingów!"

"Służyłem tam w wojsku, nic oprócz tych płotów się nie zmieniło po tylu latach, ale najpiękniejszych miejsc nie widziałeś niestety."

"Hel to piękne miejsce geograficzne, ale podobnie jak Zakopane i Giewont - zmasakrowane pseudo-turystyczno- komercyjnie."

"Pięknie pokazałeś patologie wielu wspólnot czy też spółdzielni mieszkaniowych z ogradzaniem terenu."

"Znacznie lepsze wrażenia z wyjazdu na Hel, są kiedy płynie się tramwajem wodnym z Gdańska np. pod koniec sierpnia, do tego zabierając rower."

"Szkoda że nie byliście w Muzeum Helu, Muzeum Obrony Wybrzeża, Fokarium, Muzeum Kolei Wąskotorowej i wielu, wielu innych miejscach, które są mega ciekawe."

- czytamy we wpisach internautów.

Całą relację z wyprawy do Helu, a także inne filmy, w których Rosjanin dzieli się swoimi wrażeniami z Polski, można zobaczyć w serwisie YouTube na kanale Viacheslava.

