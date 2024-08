Władysławowo poleca się na urlop. Turyści uwielbiają tam wracać

W okresie wakacyjnym wielu turystów wybiera się nad polskie morze. Najczęściej celem podróży jest Mielno, Kołobrzeg czy Trójmiasto. Mniejszą, lecz nie gorszą renomą cieszy się również Władysławowo, które wybierane jest głównie przez osoby pragnące spokojnego wypoczynku. Miejscowość położona jest na Pobrzeżu Gdańskim nad Zatoką Pucką, więc - jak można się domyślać - widoki zapierają dech w piersiach. Na miejscu w sezonie wysokim działa wiele restauracji i obiektów noclegowych, tym samym odwiedzający mają w czym wybierać. Dodatkowo to miejscowość z wyjątkowo oryginalną historią, którą warto poznać. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Historia Władysławowa. Przed laty było małą osadą rybacką

Władysławowo swoją nazwę zawdzięcza królowi Władysławowi IV, który w 1635 roku postanowił wybudować tam fort wojenny, w celu obrony przed najeźdźcami ze Szwecji.

Wracając jednak do samych początków, warto wspomnieć, że dawniej na terenie dzisiejszego Władysławowa istniały osady rybackie, takie jak np. Wielka Wieś czy Hallerowo, a najbardziej przełomowym momentem dla miejscowości było zbudowanie portu rybackiego w XX wieku.

Inicjatorem był sam gen. Józef Haller, któremu marzyło się stworzenie nowoczesnego portu nad Bałtykiem. To właśnie on odegrał znaczącą rolę w historii i rozwoju Władysławowa, począwszy od słynnych zaślubin Polski z morzem w Pucku, po promowanie działań nad Bałtykiem czy założenie Hallerowa, czyli ówczesnej osady rybackiej, która aktualnie jest częścią miasteczka.

Józef Haller pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo w regionie, które widoczne jest do dziś. Chcąc poznać głębiej historię jego oraz miasta, warto odwiedzić np. lokalne muzea w szczególności to, znajdujące się w drewnianej willi gen. Hallera. Co jednak jeszcze oferuje miejscowość oraz co zobaczyć, będąc na miejscu?

Jeśli wybierasz się do Władysławowa, musisz wiedzieć, że miasto posiada największy port rybacki w Polsce, który jest także miejscem startowym wielu rejsów wycieczkowych. W centrum natomiast znajduje się słynny Dom rybaka, który obecnie jest swego rodzaju punktem widokowym. Co ciekawe, w Domu rybaka można także odwiedzić Muzeum Motyli. Atrakcji jest naprawdę sporo i każdy znajdzie coś dla siebie, to pewne!