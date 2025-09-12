Tych zawodów nie zastąpi AI. Ekspert zdradził, kto może spać spokojnie

Sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy w zawrotnym tempie. Coraz więcej zawodów jest automatyzowanych, a pracownicy zastępowani algorytmami. Profesor Baobao Zhang z Uniwersytetu w Syrakuzach uspokaja jednak, że nie wszystkie profesje są zagrożone i wskazuje dwie grupy zawodów, które w najbliższej dekadzie mają pozostać niemal całkowicie bezpieczne.

Autor: Pixabay.com
Te zawody są bezpiecznie. AI ich nie wyprze

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza na rynek pracy i automatyzuje zadania, które do niedawna wykonywali ludzie. Wielu pracowników obawia się więc, że w najbliższych latach ich zawody znikną. Jak podaje jednak portal telepolis.pl, profesor Baobao Zhang, ekspertka ds. polityki i AI z Uniwersytetu w Syrakuzach, uspokaja, że istnieją profesje, które w najbliższej dekadzie pozostaną niemal niezagrożone. O jakich profesjach mowa?

Jakie zawody nie znikną przez AI? Profesor wymienia konkretne profesje

Według prof. Zhang pierwszą grupą zawodów, które są stosunkowo bezpieczne, są te rzemieślnicze – takie jak elektrycy, hydraulicy czy monterzy. Jak tłumaczy, prace te wykonywane są w dynamicznych, często chaotycznych warunkach, gdzie nie ma jednego powtarzalnego scenariusza, który można łatwo zautomatyzować.

Drugą kategorią profesji odpornych na automatyzację są zawody wymagające kontaktu z drugim człowiekiem i empatii, czyli pielęgniarki, opiekunowie, przedszkolanki czy nauczyciele w szkołach podstawowych.

Profesor Zhang ostrzega jednak, że sztuczna inteligencja rozwija się w zawrotnym tempie i zmienia branże szybciej, niż wielu się spodziewało. Właśnie dlatego radzi młodym ludziom, aby byli elastyczni, gotowi do przekwalifikowania i umieli korzystać z nowych technologii.

