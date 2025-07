Spis treści

Wakacje w ciepłych krajach nie za fortunę

Wakacje w ciepłych krajach kojarzą się wielu osobom z luksusem, wysokimi cenami i koniecznością długiego oszczędzania. Tymczasem okazuje się, że za tygodniowy wyjazd z biurem podróży nie trzeba wcale płacić kilku tysięcy złotych. Mało kto o tym wie, ale wciąż dostępne są oferty, które pozwalają odpocząć nad ciepłym morzem nawet za 1000-2000 zł od osoby – z przelotem, hotelem, a często także z wyżywieniem. Choć ceny zagranicznych wakacji rosną, to niektóre kierunki nadal pozostają przystępne cenowo. Sprawdziliśmy, dokąd warto polecieć latem 2025, by nie przepłacić, a przy okazji porządnie się zrelaksować.

Gdzie na tanie wakacje w 2025? Te kierunki zmieszczą się w twoim budżecie

Wakacje w tym roku wcale nie muszą być drogie i spędzone w Polsce. Okazuje się, że w rozsądnych cenach można również wylecieć do rajskich lokalizacji, które na każdym kroku kuszą palmami, wysokim indeksem UV i ciepłym morzem. Mało kto o tym wie, lecz za tygodniowy wyjazd na przykład do gorącego Egiptu zapłacimy jedynie 1374 zł za osobę. Wycieczka z jednego ze znanych biur podróży w Polsce obejmuje już nocleg, przelot i wyżywienie, więc tak naprawdę nie musimy się już niczym martwić.

Kolejną lokalizacją, w której promienie słoneczne i leżaki na plaży to norma, jest Bułgaria. Na wakacje all inclusive do tego kurortu możemy pojechać już za 1344 zł od osoby. Co ciekawe, dostępne są także oferty za 978 zł od osoby, lecz wówczas w cenie nie mamy wyżywienia. Jeśli jesteście ciekawi innych tanich lokalizacji zagranicznych na wyjazd wakacyjny 2025, zachęcamy do sprawdzenia galerii zdjęć poniżej.

Tygodniowy urlop w słońcu za 1000 zł? Te miejsca czekają na turystów

Jak zaoszczędzić na wakacjach?

Tanie wakacje wcale nie muszą oznaczać rezygnacji z komfortu. Kluczem jest odpowiednie planowanie i elastyczność. Największe oszczędności można uzyskać, wybierając oferty last minute – zwłaszcza w mniej obleganych terminach, takich jak początek czerwca czy wrzesień. Równie istotna jest elastyczność co do miejsca wylotu, bowiem czasem różnica kilkuset złotych wynika wyłącznie z innego lotniska. Dobrą opcją jest również wybór hoteli z wyżywieniem all inclusive, które pozwala ograniczyć wydatki na miejscu.