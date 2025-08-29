Uciekał kradzionym bmw, radiowóz wylądował na dachu. Pirat drogowy w rękach policji

Gdańska drogówka, działająca w ramach grupy SPEED, podjęła pościg za kierowcą BMW, który przekroczył prędkość.

Uciekający kierowca jechał ponad 200 km/h, a policyjny radiowóz dachował podczas pościgu.

Sprawca, 30-letni obywatel Danii, został zatrzymany dwa dni później w skradzionym BMW.

Jakie dalsze konsekwencje czekają kierowcę i czy są inni zamieszani w tę sprawę?

We wtorek (26 sierpnia) tuż przed godz. 19 policjanci ruchu drogowego z gdańskiej komendy miejskiej, którzy realizowali zadania w ramach grupy SPEED, na ul. Sucharskiego dokonali pomiaru prędkości szybko jadącego bmw. Kierowca pędził z prędkością 115 km/h i przekroczył dozwoloną prędkość o 45 km/h. Policjanci dali kierowcy sygnały do zatrzymania, jednak ten przyspieszył i zaczął uciekać.

Funkcjonariusze w nieoznakowanym bmw z włączonymi sygnałami ruszyli w pościg. Kierowca bmw momentami jechał z prędkością ponad 200 km/h i wykonywał przy tym niebezpieczne manewry. Po kilku minutach pościgu radiowóz dachował, ale policjanci nie odnieśli na szczęście poważnych obrażeń.

Kierowca bmw zgubił policjantów, ale dwa dni po zdarzeniu wpadł w ręce mundurowych. 30-letni obywatel Danii znowu próbował uciec białym bmw, ale tym razem to funkcjonariusze przechytrzyli młodego mężczyznę.

Badając sprawę policjanci ustalili miejsce postoju ukradzionego na terenie Danii bmw. Samochód miał zmienione tablice rejestracyjne. BMW zostało zabezpieczone i odholowane na policyjny parking.

Policjanci cały czas pracują nad tą sprawą i nie wykluczone, że zostaną zatrzymane kolejne osoby. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara 5 lat więzienia. Taka sama kara grozi za kradzież.

Źródło: Pomorska Policja

