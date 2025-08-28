Jeden z najbardziej znanych znaków drogowych w Polsce staje się pułapką dla kierowców.

Chodzi o znak D-42, oznaczający wjazd w teren zabudowany, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Wielu kierowców ignoruje ten znak, co skutkuje wysokimi mandatami, punktami karnymi, a nawet utratą prawa jazdy na 3 miesiące lub dłużej.

Dowiedz się, jakie są konsekwencje przekroczenia prędkości za znakiem D-42 i jak ich uniknąć!

Polscy kierowcy od lat uchodzą za jednych z najbardziej "temperamentnych" w Europie. Choć przepisy drogowe są coraz surowsze, a wysokość mandatów znacząco wzrosła w ostatnich latach, wciąż nie brakuje osób, które lekceważą ograniczenia prędkości. Najwięcej problemów bez wątpienia sprawiają m.in. tereny zabudowane, bowiem to właśnie tam kierowcy najczęściej przyspieszają ponad dozwolone normy, tłumacząc się prostą i pustą drogą czy brakiem widocznych domów. Tymczasem w obszarze zabudowanym obowiązują jedne z najostrzejszych przepisów, a każde przekroczenie prędkości grozi nie tylko wysokim mandatem i punktami karnymi, ale także utratą prawa jazdy.

Znak D-42 to pułapka na kierowców

Znak D‑42, czyli charakterystyczna biała tablica z czarnym zarysem zabudowań, oznacza wjazd w teren zabudowany i automatycznie wprowadza ograniczenie prędkości do 50 km/h. Niestety w praktyce liczni kierowcy przeoczają owy znak, bo jest czasem ustawiony w miejscu, które wizualnie nie wygląda na teren zabudowany. Tym samym więc wielu Polaków każdego dnia otrzymuje mandat za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. O jakich kwotach konkretnie mowa?

Ile za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym w 2025?

Przekroczenie prędkości za znakiem D‑42 niesie poważne konsekwencje, a mianowicie:

Odebranie prawa jazdy na 3 miesiące - automatycznie, przy przekroczeniu o ponad 50 km/h, bez względu na zgodę kierowcy czy przyjęcie mandatu.

W przypadku kolejnego takiego przewinienia należy spodziewać się aż 6-miesięcznego zakazu, a przy trzecim całkowitą utratę uprawnień.

Poniżej prezentujemy aktualny taryfikator mandatów na rok 2025:

przekroczenie do 10 km/h ok. 50 zł i 1 pkt

11–15 km/h - 100 zł i 2 pkt

16–20 km/h - 200 zł i 3 pkt

21–25 km/h - 300 zł i 5 pkt

26–30 km/h - 400 zł i 7 pkt

31–40 km/h - 800 zł (recydywa 1 600 zł) i 9 pkt

41–50 km/h - 1 000 zł (recydywa 2 000 zł) i 11 pkt

51–60 km/h - 1 500 zł (recydywa 3 000 zł) i 13 pkt

61–70 km/h - 2 000 zł (recydywa 4 000 zł) i 14 pkt

Powyżej 70 km/h - 2 500 zł (recydywa 5 000 zł) i 15 pkt.