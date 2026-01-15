Ukraiński onanista z zakazem wjazdu do Polski na 10 lat. Znamy szczegóły bulwersującej sprawy!

W Słupsku grasował mężczyzna obnażający się i onanizujący w miejscach publicznych, co wywołało liczne zgłoszenia na numer 112.

Kryminalni z Słupska zatrzymali 47-letniego Ukraińca, który podczas interwencji stawiał opór i naruszył nietykalność policjantów.

Mężczyzna, już wcześniej karany za podobne przestępstwa, usłyszał zarzuty i został skazany na karę w zawieszeniu.

Co stało się z obywatelem Ukrainy po zatrzymaniu i jakie konsekwencje poniósł w związku ze swoimi czynami?

Do policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku wpływały zgłoszenia za pośrednictwem numeru alarmowego 112 o mężczyźnie, który w centrum miasta, głównie w rejonie przystanków autobusowych miał obnażać się i onanizować. Mundurowi zabezpieczyli wizerunek tego mężczyzny. Kryminalni z Komisariatu Policji I w Słupsku zauważyli na jednym z przystanków mężczyznę podobnego z wyglądu do poszukiwanego.

Podczas zatrzymania, mężczyzna był agresywny, szarpał policjantów, odpychał i próbował się wyrwać. Funkcjonariusze przesłuchali 47-letniego Ukraińca i przedstawili mu zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjantów oraz zmuszania funkcjonariuszy do zaniechania czynności. 47-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów i został za nie skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, bez przeprowadzania rozprawy.

Mundurowi ustalili również, że 47-latek był już karany wyrokiem sądu za przestępstwo polegające na prezentowaniu osobie poniżej 15 roku życia wykonanie czynności seksualnej w celu swojego zaspokojenia seksualnego. Funkcjonariusze zgromadzili również materiał dowodowy łączący 47-latka z przypadkami obnażania się i onanizowania na terenie Słupska i sporządzili wnioski do Sądu dotyczące nieobyczajnych wybryków.

47-letni obywatel Ukrainy, po zakończonych czynnościach został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do swojego kraju. Komendant Placówki Straży Granicznej w Ustce wydał decyzję zobowiązującą go do opuszczenia Polski z 10-letnim zakazem ponownego wjazdu do państw obszaru Schengen.