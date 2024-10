Ulewy na Pomorzu! IMGW wydało alerty

Instytut w czwartek rano (3 października) wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu w woj. pomorskim i w woj. zachodniopomorskim. Ostrzeżeniami objęte zostały powiaty gdański, Gdańsk, Gdynia, Sopot, kartuski, wejherowski i pucki w woj. pomorskim, a także powiaty gryfickim, kamieńskim, goleniowskim, polickim, Szczecin, Świnoujście w woj. zachodniopomorskim.

Na terenie objętym ostrzeżeniami przewidywane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, od 30 mm do 40 mm. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w różnych godzinach, zależnie od regionu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych. Możliwe zagrożenie życia. Instytut zaleca ostrożność, śledzenie komunikatów i obserwację rozwoju sytuacji pogodowej.

Wydano również ostrzeżenia przed sztormem na południowej, południowo-wschodniej i centralnej części Morza Bałtyckiego.

Synoptycy wydali ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia o wezbraniu wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w woj. dolnośląskim. Ostrzeżeniem objęto teren zlewni Ślęzy od Borowa do ujścia do Odry, Ślęzy górnej do Borowa i Ślęzy od Borowa do ujścia.

