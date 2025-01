Urzędnicy z Gdańska zapukają do drzwi. Akcja potrwa do lutego

"W tym roku ponad 30 tys. podatników w Gdańsku otrzyma decyzje podatkowe w formie elektronicznej. Pozostałym zostaną one doręczone osobiście przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku" – poinformowała przedstawicielka magistratu Paulina Chełmińska.

Podkreśliła, że doręczanie decyzji podatkowych przez pracowników urzędu jest zdecydowanie bardziej ekonomiczne i skuteczniejsze niż korzystanie z usług operatora pocztowego.

"Koszty doręczenia przez pracowników są niższe, a skuteczność doręczenia decyzji bezpośrednio do mieszkańców wynosi ponad 90 proc."

– tłumaczy Chełmińska.

Decyzje mogą być doręczane od poniedziałku do soboty od godz. 9.00 do godz. 20.00. Doręczyciele nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć zamkniętą przesyłkę. Ponadto na żądanie podatnika zobowiązani są do przedstawienia legitymacji służbowej.

"Urzędnik może zostawić przesyłkę u dorosłego domownika lub sąsiada, jeśli ten zobowiąże się do przekazania jej adresatowi" – dodaje Chełmińska.

Akcja rozpocznie się 11 stycznia i potrwa do 1 lutego 2025 r. włącznie. W jej ramach 110 urzędników dostarczy ponad 100 tys. decyzji podatkowych.

Po 1 lutego decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

"W miarę przyrostu liczby osób mających adres do doręczeń elektronicznych z każdym rokiem decyzji papierowych będzie zdecydowanie mniej" – powiedziała przedstawicielka magistratu.

Urząd przypomina, że podatek można opłacać m.in. elektronicznie przez platformę ePłatności w aplikacji mObywatel, przez stronę internetową https://oplaty.gdansk.pl/, a także w opłatomatach zlokalizowanych w zespołach obsługi mieszkańców.

Wpłat bez prowizji można dokonać również w dziewięciu oddziałach Banku Pekao SA w Gdańsku.