Utrudnienia w centrum Gdańska! Kierowco, miej się na baczności

Ludzie nad Bałtykiem robią to mimo zakazów! "Turysty nic nie zatrzyma"

CO O TYM MYŚLICIE?

Polski przedsiębiorca zostanie przewieziony do Niemiec! Chodzi o kradzież mercedesów na wielką skalę

"Sezon burzowy się jeszcze nie skończył". Ekspert IMGW przestrzega. Nawałnice również we wrześniu?

Ratownicy chcieli przejechać przez plażę, ale ludzie nie wiedzieli, co robić. "Proszę zabierać rzeczy, a nie się patrzycie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wprowadzenie II etapu zmian w organizacji ruchu w okolicy dworca Gdańsk Główny wiąże się z zamknięciem lewego, skrajnego pasa i jednoczesne udostępnienie dla kierowców buspasa (skrajny prawy pas jezdni). Kierowcy jadący w kierunku Pruszcza Gdańskiego mają teraz do dyspozycji dwa pasy ruchu. Nadal trwają również prace na jezdni w kierunku Wrzeszcza.

Zmiany dotyczą także pasażerów komunikacji miejskiej. Od środy, 28 sierpnia, przystanki znajdujące się przed budynkiem dworca zostały tymczasowo przeniesione pod restaurację KFC. Przystanki tramwajowe funkcjonują bez zmian.

- podaje Gdańsk.pl

Informacje dla pasażerów autobusów i tramwajów

W związku z budową naziemnego przejścia dla pieszych oraz modernizacją przyległej infrastruktury przy ul. Podwale Grodzkie (w rejonie przystanków „Dworzec Główny) od pierwszych porannych kursów w środę, 28 sierpnia, przystanki „Dworzec Główny” 10, 12, 14, 18 (w kierunku Huciska) zostały cofnięte o około 120 i 190 metrów. Autobusy linii dziennych i nocnych zatrzymują się w zatoczkach 06 i 08 (przy KFC oraz w dawnej zatoczce postoju TAXI).

W związku z częściową likwidacją buspasa możliwe są opóźnienia na liniach autobusowych w godzinach porannego, jak również popołudniowego szczytu.

Zatoczka 08 (przy KFC) obowiązuje dla linii:

106, 111, 112, 123, 131, 132, 138, 154, 166, 178, 186, 189, 200, 205, 207, 212, 232, 256, 289, 606, N1, N4, N5, N8, N9, N14, N56, N78.

Zatoczka 06 (dawny postój TAXI) obowiązuje dla linii:

100, 108, 130, 167, 184,199, 208, 210, 267, N3, N6, N16.

Rozkłady jazdy pozostają bez zmian.

Nowa organizacja na kilka tygodni

Taka organizacja utrzyma się co najmniej do drugiej połowy września. Zmiany w organizacji ruchu związane są z budową przejścia i przejazdu rowerowego w pobliżu dworca. Wykonawcą prac jest firma Flize Gres. Koszt budowy przejścia wraz z niezbędną infrastrukturą to niecałe 12 mln złotych.

Harmonogram robót przewiduje zakończenie prac do końca 2024 roku, natomiast procedury odbiorowe mają zakończyć się w styczniu przyszłego roku.

Źródło: Gdańsk.pl