Jest apel druhów

Ratownicy chcieli przejechać przez plażę, ale ludzie nie wiedzieli, co robić. "Proszę zabierać rzeczy, a nie się patrzycie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Raz na jakiś czas ratownicy z całej Polski przypominają o tym, jak ważny jest "korytarz życia", ale plażowicze z Jantaru mieli problem, by go utworzyć. Poinformowali o tym strażacy ochotnicy, którzy w sobotę, 24 sierpnia, trzykrotnie wyjeżdżali do różnych interwencji. W czasie gdy druhowie z OSP Jantar jechali do pożaru, musieli upomnieć ludzi, by ci szybciej reagowali na ich polecenia.