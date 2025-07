W Gdańsku odsłonięto pomnik piłkarki - superbohaterki. To symbol siły i odwagi

Gdańsk to nasz dom reprezentacyjny, więc cieszymy się, że pomnik tu stanął. Podoba mi się motyw peleryny. Dla mnie każda kobieta, nieważne czy piłkarka czy w jakimkolwiek innym zawodzie, jest bohaterką. Mam nadzieję, że gdy młode piłkarki przyjdą tu na nasz mecz, to będzie dla nich inspiracja do dalszej gry oraz symbol, że piłkarki są doceniane i honorowane