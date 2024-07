Wypadek w Gdyni. Auto zderzyło się czołowo z autobusem

Dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku poinformował PAP, że do wypadku samochodu osobowego i autobusu komunikacji miejskiej doszło we wtorek przed godz. 20 na ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni, na odcinku gdzie funkcjonuje kontrapas dla komunikacji miejskiej. Dodał, że w autobusie podróżowało ok. 10 pasażerów. Poszkodowane zostały trzy osoby: kierowca autobusu, pasażerka i kierujący samochodem osobowym, który był uwalniany z zakleszczonego pojazdu przy pomocy sprzętu hydraulicznego. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.

Dyżurny przekazał, że pozostałym pasażerom, którzy znajdowali się w autobusie, nic się nie stało. Na miejscu pracują strażacy i policjanci, którzy będą ustalali przyczynę wypadku. Ulica Chwarznieńska jest zablokowana.

