Wykładowca szkoły policji ofiarą szaleńca ze Słupska. "To moje rozbite auto, mogę tak rozjechać każdego"

Opuszczone sanatorium w Gdyni Orłowie. Kiedyś przyciągało tłumy, dziś niszczeje

Dom Profilaktyczno-Wypoczynkowy "Zdrowie", bowiem to o tym obiekcie mowa, niegdyś był dumą regionu i miejscem, do którego przyjeżdżało tysiące kuracjuszy. Ośrodek został oddany do użytku w 1962 roku i początkowo miał zaledwie trzy kondygnacje. Szybko jednak zauważono, że zainteresowanie jest na tyle duże, iż warto powiększyć budynek. W 1967 roku dobudowano więc jeszcze jedno piętro, mniejszą dobudówkę na górze oraz stołówkę w kształcie rotundy.

Dom Profilaktyczno-Wypoczynkowy był obiektem całorocznym i oferował ponad 160 miejsc noclegowych. Odwiedzający zachwycali się wówczas wystrojem wnętrz oraz oczywiście samą lokalizacją sanatorium - bliskość morza i lasu czyniły to miejsce idealnym do wypoczynku i regeneracji. Niestety po latach świetności obiekt zaczął podupadać. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Przeczytaj także: Te osoby muszą odwołać wyjazd do sanatorium. W takim przypadku leczenie uzdrowiskowe nie jest wskazane

Upadek kultowego sanatorium. Kuracjusze musieli zrezygnować z turnusów

Niestety z czasem ośrodek zaczął podupadać, a to związane było m.in. ze zmianami ustrojowymi i gospodarczymi po latach 90. XX wieku. Zakończenie okresu PRL-u sprawiło, że państwo przestało finansować takie obiekty jak sanatoria, więc właściciele nie mieli pieniędzy na ich utrzymanie. Rosnąca popularność prywatyzacji również nie pomagała i koniec końców Dom Profilaktyczno-Wypoczynkowy w Gdyni Orłowie przestał być rentowny.

Sanatorium działało do 2005 roku i od tego momentu obiekt stoi opuszczony, niszczejąc. Obecnie ośrodek jest zarośnięta ruiną, do której nie ma wstępu. Na przestrzeni lat pojawiały się pomysły inwestycji - był plan zbudowania w miejscu sanatorium hotelu. Niestety do dziś żadna budowa nie została rozpoczęta.

Czy słynna dawniej ostoja kuracjuszy oraz symbol prestiżu na pomorzu ma jeszcze szansę na odrodzenie? Miejmy nadzieję, że tak! Na ten moment pozostało nam podziwianie zdjęć obiektu. Jeśli jesteście ciekawi, jak zmienił się ośrodek na fotografiach, zachęcamy do odwiedzenia naszej galerii powyżej.

Quiz. Tak się gotowało w PRL-u. Nie masz szans, jeżeli masz mniej niż 40 lat! Pytanie 1 z 10 Który dzień tygodnia w PRL-u był dniem bezmięsnym? Poniedziałek Piątek Niedziela Dalej