W środku nocy Toyota roztrzaskała się na drzewie. Nie żyje 17-latek

Tragiczny wypadek w wielkanocną noc. Nie żyje 17-latek

W nocy z 4 na 5 kwietnia 2026 roku, około godziny 1:55, w miejscowości Owśnice w powiecie kościerskim doszło do przerażającej tragedii. Do Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie wpłynęło zgłoszenie o śmiertelnym wypadku drogowym. Natychmiast na miejsce zdarzenia skierowano służby ratunkowe oraz patrol policji, który zastał wstrząsający widok. Samochód osobowy marki Toyota Aygo był doszczętnie rozbity.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że za kierownicą Toyoty Aygo siedział 17-letni kierowca. Młody mężczyzna, poruszając się gruntową drogą gminną z Owśnic w kierunku drogi K20 prowadzącej do miejscowości Korne, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał na lewe pobocze, a następnie z ogromną siłą uderzył w przydrożne drzewo. Skutki kolizji były tragiczne – 17-latek zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Nastolatek nie miał prawa jazdy

Postępowanie w sprawie tego tragicznego wypadku prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie. Policjanci przesłuchali świadków, wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdu, sporządzili szkic sytuacyjny i dokumentację fotograficzną przy udziale technika kryminalistyki. Czynności prowadzone były pod nadzorem prokuratora. Wiadomo, że młody kierowca nie posiadał prawa jazdy.

- Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów - czytamy w komunikacie kościerskiej policji.

