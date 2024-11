Ważny komunikat ws. cmentarzy. Chodzi o pogodę. IMGW ostrzega

W okresie PRL-u był chlubą Gdyni. Dziś to miejsce pełne upiornych zjawisk. Lepiej się tam nie zbliżać!

Zgodnie z wcześniejszymi prognozami, listopad rozpoczął się od wietrznej pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla województw:

pomorskiego,

zachodniopomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego

Najmocniej wiać będzie nad morzem. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu - czytamy w komunikacie IMGW, dotyczącym alertu meteo II stopnia dla woj. pomorskiego.

Sytuacja jest na tyle poważna, że Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wydał ostrzeżenie w sprawie wizyt na cmentarzach we Wszystkich Świętych w związku z silnym wiatrem, który występuje na Pomorzu.

Nieco słabiej wiać ma na Kujawach, Warmii, Mazurach i Podlasiu. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu - czytamy w ostrzeżeniu I stopnia przed silnym wiatrem. Alerty meteo obowiązują do godzin nocnych w sobotę (2 listopada). Pogoda powinna się ustabilizować po długim weekendzie.

Na północy utrzymuje się silny wiatr wiejący ze średnią prędkością 30km/h do 45km/h, w porywach do 70km/h a na samym wybrzeżu do 90km/h.W najbliższych godzinach nie prognozuje się istotnych zmian prędkości wiatru, jedynie na samym wybrzeżu porywy lokalnie mogą osiągać 100km/h. pic.twitter.com/h1X733N8hE— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 1, 2024