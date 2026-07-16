Pogoda w Gdańsku: 17-19 lipca

Mieszkańcy Gdańska w najbliższy weekend doświadczą prawdziwego pogodowego wachlarza. Aura w ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin zmieni swoje oblicze – od letnich temperatur i słońca po odczuwalne ochłodzenie, deszcz i silniejszy wiatr. Kluczowa okaże się sobota, która przyniesie największe załamanie pogody.

Piątek: ostatni powiew lata

Weekend rozpocznie się w Gdańsku bardzo przyjemnie i ciepło. Piątek, 17 lipca, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą nawet 28 stopni Celsjusza. Noc również zapowiada się ciepło, z temperaturą minimalną na poziomie około 16°C. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a wiatr będzie raczej słaby, osiągając prędkość około 3 m/s. Mogą pojawić się symboliczne opady deszczu, ale nie powinny one zakłócić planów na ten dzień.

Sobota: deszczowa i wietrzna zmiana

Niestety, już w sobotę pogoda wyraźnie się pogorszy. Ten dzień przyniesie odczuwalne ochłodzenie – temperatura maksymalna spadnie do około 23 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie nieco chłodniejsza od poprzedniej, ze wskazaniami termometrów w okolicach 15°C. To właśnie 18 lipca nad Gdańskiem pojawią się opady deszczu. Dodatkowo wyraźnie nasili się wiatr, który będzie wiał ze średnią prędkością ponad 5 m/s, co może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa.

Niedziela: chłodno, ale już bez deszczu

Ostatni dzień weekendu, 19 lipca, przyniesie uspokojenie aury, ale nie powrót ciepła. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na poziomie z soboty i wyniesie około 23 stopnie. Niedziela będzie jednak najchłodniejszą nocą tego weekendu – termometry mogą pokazać zaledwie 14°C. Najważniejszą informacją jest jednak brak opadów. Mimo to niebo nad Gdańskiem pozostanie w pełni zachmurzone. Wiatr osłabnie w porównaniu do soboty i będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Gdańsku?

Pogodowa huśtawka sprawia, że plany na weekend warto dobrze przemyśleć. Piątkowa, niemal letnia aura, będzie idealna do spędzania czasu na świeżym powietrzu, spacerów po mieście czy wypoczynku nad wodą. Z kolei deszczowa i wietrzna sobota to znacznie lepszy moment na nadrobienie zaległości w domu, wizytę w kinie czy spotkania ze znajomymi w przytulnych kawiarniach. Niedziela, choć chłodna i pochmurna, pozwoli już na wyjście z domu bez parasola. Może to być dobry dzień na spokojny spacer, ale z pewnością przyda się cieplejsze ubranie.

Dane pogodowe: OpenWeather