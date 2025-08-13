Wizyta w toalecie mocno się przedłużyła. Turysta obudził się w środku nocy w zamkniętej restauracji

Turysta w Łebie zasnął w restauracji i obudził się, gdy lokal był już zamknięty na cztery spusty.

Na wakacje jedziemy odpocząć, ale czasami bywa tak, że urlop zmęczy nas bardziej niż trudy życia codziennego. Przygodę rodem z filmowej serii "Kac Vegas" przeżył w Łebie młody turysta z woj. warmińsko-mazurskiego. A miał tylko zaspokoić głód i potrzebę fizjologiczną.

W środku nocy z soboty na niedzielę (9/10 sierpnia) w Łebie przy ul. Wojska Polskiego przechodnie usłyszeli wołanie o pomoc. Głos dobiegał z wnętrza zamkniętej już restauracji. Drzwi nie dało się otworzyć, więc na miejsce wezwano policję. Dzielnicowa z miejscowego komisariatu ustaliła dane właściciela lokalu i skontaktowała się z nim telefonicznie.

Zwykle dzieje się tak, że do restauracji ktoś próbuje się włamać i coś ukraść lub zniszczyć. W tym przypadku było inaczej. Właściciel sprawdził w aplikacji swojego telefonu obraz z monitoringu wnętrza restauracji i potwierdził, że faktycznie ktoś próbuje wydostać się z lokalu. Gdy przyjechał na miejsce i otworzył drzwi, okazało się, że wołającym o pomoc był nietrzeźwy turysta z woj. warmińsko-mazurskiego w wieku około 30 lat. To klient, który przyszedł coś zjeść i skorzystać z toalety, w której zabawił dłużej niż zamierzał i… zasnął. Obudził się, gdy lokal był już zamknięty.

Reakcja przechodniów, policjantów i właściciela restauracji spowodowała, że mężczyzna „odzyskał wolność” i resztę nocy mógł spędzić już poza lokalem, w którym „zasiedział się” zbyt długo. Ten pobyt w Łebie turysta z woj. warmińsko-mazurskiego zapamięta na długo. Z drugiej strony, komu nie zdarzyło się choć raz przysnąć na chwilę w transporcie publicznym lub zmrużyć oczy przed telewizorem, niech pierwszy rzuci kamieniem.

Źródło: KPP Lębork

