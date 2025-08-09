Ubrał się w damskie ciuchy i pogryzł ochroniarza! 18-latek schwytany

18-latek szalał w gdańskim sklepie. Ubrany w dwie kradzione damskie bluzki gryzł ochroniarza

Co tam się działo?! Ubrany w damskie bluzki nastolatek rzucił się na ochroniarza i zaczął go gryźć. Teraz młody mężczyzna ma spore problemy. Co się wydarzyło? Jak podają policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku na swojej stronie internetowej, do burzliwych zdarzeń doszło kilka dni temu w jednym ze sklepów z ubraniami w centrum miasta. Mundurowych wezwano do agresywnego złodzieja złapanego na gorącym uczynku. 18-letni mieszkaniec powiatu słupskiego próbował wynieść ze sklepu w centrum handlowym cztery markowe koszulki warte ponad tysiąc złotych. Dwie damskie założył na siebie, a dwie męskie włożył do torby i skierował się do wyjścia. Został jednak zauważony przez ochroniarza.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a następnego dnia usłyszał dwa zarzuty

Gdy pracownik próbował zagrodzić drogę złodziejowi, ten wpadł w szał. Zaatakował ochroniarza, popychając go i gryząc w rękę i klatkę piersiową. Mimo to pracownikowi ochrony udało się powstrzymać napastnika i wezwać policję. Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku zatrzymali agresywnego 18-latka. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a następnego dnia usłyszał dwa zarzuty – kradzieży rozbójniczej mniejszej wagi oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, którego doznał pracownik ochrony. Za kradzież rozbójniczą kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. Spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu jest zagrożone karą do 2 lat więzienia.