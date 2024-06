To była chwila. Dziecko wypadło z wózka. W drodze do szpitala doszło do kolejnego nieszczęścia

Wybory do Parlamentu Europejskiego to wydarzenie, które odbywa się co 5 lat. Obywatele krajów Unii Europejskiej głosują na swoich przedstawicieli i wybierają posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego. W 2024 r. wybory odbywają się w dniach 6-9 czerwca. W Polsce wyznaczono datę głosowania na niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 7:00 i były czynne do godz. 21:00.

W tegorocznych wyborach Polacy wybierają łącznie 53 europosłów, którzy będą reprezentować nasz kraj w PE, czyli o jednego więcej niż w ostatnich wyborach w 2019 r. W wyborach w 2024 r. listy wyborcze wystawiło łącznie 11 komitetów, z czego 7 zarejestrowało swoich kandydatów we wszystkich okręgach. Łącznie o mandat eurodeputowanego walczy 1019 kandydatów.

Wyniki exit poll wyborów do PE w okręgu nr 1

W Polsce wyodrębniono 13 okręgów wyborczych. Okręg wyborczy nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku objął swoim zasięgiem całe województwo pomorskie. O głosy mieszkańców ubiegało się 70 kandydatów z 7 komitetów.

O godz. 21:00, po zakończeniu głosowania i ciszy wyborczej, podano pierwsze wyniki exit poll dotyczące partii politycznych.

Wyniki exit poll IPSOS dla Polsatu, TVN i TVP:

Koalicja Obywatelska - 38,2 % - 21 mandatów

- 21 mandatów Prawo i Sprawiedliwość - 33,9 % - 19 mandatów

- 19 mandatów Konfederacja - 11,9 % - 6 mandatów

- 6 mandatów Trzecia Droga - 8,2 % - 4 mandaty

- 4 mandaty Lewica - 6,6 % - 3 mandaty

Kto zostanie europosłem z woj. pomorskiego?

Wiele wskazuje, chociaż nie jest to do końca pewne, że mandat europosła otrzyma Janusz Lewandowski (KO). Prawdopodobnie europosłami nie zostaną: Anna Fotyga (PiS), Przemysław Wipler (Konfederacja), Wioleta Tomczak (Trzecia Droga), Katarzyna Ueberhan (Lewica). Europosłanką może zostać startująca z drugiego miejsca listy KO Magdalena Adamowicz. Mandat eurodeputowanego może również dostać Piotr Müller, który startował jako "czwórka" z listy PiS.

Według stanu na godz. 17:00 frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła 28,2 proc. w skali kraju, natomiast w okręgu nr 1 - 29,56 proc. To na chwilę obecną ostatnie dane PKW, podane przed godz. 21:00. Według danych IPSOS frekwencja w wyborach wyniosła 39,7 proc.

Oficjalne wyniki będą przekazywane przez Państwową Komisję Wyborczą w najbliższych godzinach, w miarę zliczania głosów z poszczególnych komisji. Nazwiska przyszłych europosłów poznamy w najbliższych dniach.

Warto pamiętać, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie ma stałej liczby mandatów w danym okręgu. Zostanie ona ustalona dopiero po zakończeniu wyborów. Mandaty europosłów otrzymają kandydaci, którzy na danej liście otrzymali największą liczbę głosów.

