To imię oznacza kobietę nieskazitelną. Nosi je nawet córka Karola Nawrockiego!

Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie

W niedzielę (1 czerwca) Polacy wybierali prezydenta. Następnego dnia rano Państwa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki niedzielnego głosowania. Zwyciężył Karol Nawrocki i to on zastąpi w Pałacu Prezydenckim Andrzeja Dudę. Kandydat wspierany przez PiS uzyskał głosowaniu 10 mln 606 tys. 877 głosów (50,89 proc.), zaś Rafał Trzaskowski 10 mln 237 tys. 286 głosów (49,11 proc.).

Ważny apel księdza po wyborach

Różnica była niewielka, a obydwaj kandydaci uzyskali ogromne poparcie na poziomie ponad 10 milionów głosów. Nic więc dziwnego, że wyniki wyborów prezydenckich podzieliły opinię publiczną w Polsce. Wyborcy Karola Nawrockiego oraz jego obóz polityczni były w euforii. Gorycz porażki musieli przełknąć wszyscy ci, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego i wspierali kandydata KO. Z prośbą do wszystkich wyborców zwrócił się znany ks. Janusz Chyła, doktor teologii i wykładowca.

Mam prośbę do wszystkich, którzy oddali głos na Karola Nawrockiego. Cieszę się i świętujcie, ale też zachowajcie klasę wobec elektoratu Rafała Trzaskowskiego i jego samego. Niezależnie od reakcji strony przeciwnej.

– napisał w serwisie X ks. Janusz Chyła.

Mam prośbę do wszystkich, którzy oddali głos na @NawrockiKn. Cieszę się i świętujcie, ale też zachowajcie klasę wobec elektoratu @trzaskowski_ i jego samego. Niezależnie od reakcji strony przeciwnej.— ks. Janusz Chyła 🇵🇱 (@Janusz1967) June 2, 2025

Ks. Janusz Chyła zwrócił się do Karola Nawrockiego

Duchowny zwrócił się też do Karola Nawrockiego. - Stojąc pod krzyżem na miejscu męczeństwa naszych Rodaków, stajemy się ich dłużnikami oraz odpowiedzialnymi za przyszłe pokolenia. Panie Prezydencie, niech słowa Bóg, Honor i Ojczyzna oraz wartości, które one wyrażają, będą wyznacznikami służby w Polsce – zwrócił się do Karola Nawrockiego ks. Janusz Chyła za pośrednictwem serwisu X.

Stojąc pod krzyżem na miejscu męczeństwa naszych Rodaków, stajemy się ich dłużnikami oraz odpowiedzialnymi za przyszłe pokolenia. Panie Prezydencie @NawrockiKn, niech słowa Bóg, Honor i Ojczyzna oraz wartości, które one wyrażają, będą wyznacznikami służby Polsce. pic.twitter.com/Df3COG7548— ks. Janusz Chyła 🇵🇱 (@Janusz1967) June 2, 2025

Kim jest Karol Nawrocki?

Karol Nawrocki w II turze wyborów prezydenckich uzyskał 50,89 proc. głosów i to on zostanie nowym prezydentem. Z wykształcenia jest historykiem. Od 2021 r. szef Instytutu Pamięci Narodowej, który ukończył Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2013 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. W 2017 r. został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i funkcję tę pełnił do 2021 r. Do tej pory nie pełnił żadnych funkcji politycznych.

Kiedy Karol Nawrocki obejmie urząd prezydenta?

Do 16 czerwca będzie można składać protesty wyborcze, a 2 lipca będzie ostatnim dniem, w którym Sąd Najwyższy będzie mógł orzec o ważności wyborów. Zgodnie z Kodeksem wyborczym nowy prezydent Karol Nawrocki powinien objąć urząd 6 sierpnia.

Czy wybory zostaną uznane za ważne? Można składać protest

Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich, w których wygrał popierany przez PiS Karol Nawrocki, PKW podała w poniedziałek 2 czerwca. Od tej daty wyborcy mają 14 dni na składanie do Sądu Najwyższego protestów przeciwko wyborowi prezydenta, co oznacza, że będzie można je składać do 16 czerwca.

Treścią protestu mogą zostać objęte również okoliczności dotyczące I tury wyborów prezydenckich, która odbyła się 18 maja. Protest wyborczy można złożyć wyłącznie na piśmie; inne formy, takie jak faks, e-mail czy ePUAP, są niedopuszczalne. Złożyć go można bezpośrednio w SN lub nadać w polskiej placówce pocztowej.

Po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW, Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta - musi to zrobić w ciągu 30 dni od podania wyników wyboru do publicznej wiadomości, czyli do 2 lipca.

Kiedy kończy się kadencja Andrzeja Dudy?

Zgodnie z konstytucją kadencja prezydenta trwa pięć lat. Urzędujący prezydent Andrzej Duda rozpoczął swoją drugą kadencję 6 sierpnia 2020 r., co oznacza, że będzie pełnił swoją funkcję do 6 sierpnia 2025 r. Zgodnie z Kodeksem wyborczym nowo wybrany prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego - czyli połączonych izb Sejmu i Senatu - w ostatnim dniu urzędowania ustępującego prezydenta, czyli właśnie 6 sierpnia. Z chwilą złożenia przysięgi nowy prezydent obejmuje urząd, zaś ustępujący prezydent kończy urzędowanie.

Sonda Wybory prezydenckie 2025 wygrywa Karol Nawrocki. Czy jesteś zadowolony-/a z tego wyniku? Tak Nie Może być Bez znaczenia Nie mam zdania