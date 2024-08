Wybuch w Centrum Nauki Hevelianum w Gdańsku

Przesłuchano świadków i zabezpieczono monitoring, a sprawa trafiła do prokuratury - to konsekwencje wybuchu w Centrum Nauki Hevelianum w Gdańsku w czwartek, 29 sierpnia. Służby ratownicze otrzymały w tej sprawie zgłoszenie o godz. 13.20, ujawniając, że do eksplozji doszło w czasie pokazu, który obserwowała grupa dzieci i dorosłych. W tym gronie była 47-letnia kobieta, która trafiła do szpitala z poparzeniami ciała, ale niezagrażającymi jej życiu.

Policjanci przesłuchali poszkodowaną, animatora i innych świadków, zabezpieczając ponadto substancje, które były wykorzystywane w czasie pokazu.

- Na miejscu zdarzenia pracowali funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej i Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Udało się zabezpieczyć monitoring z momentu wypadku, który po analizie został wysłany wraz z innymi materiałami do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie śledztwa - mówi "Super Expressowi" podinsp. Magdalena Ciska z KMP w Gdańsku.