Z zemsty podpalił BMW kolegi. Nie spodziewał się, że ogień przeniesie się dalej! Skończyło się zarzutami

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-06-05 20:54

Szokujące sceny w powiecie słupskim! 30-latek najpierw groził swojemu znajomemu, a później w środku nocy pojawił się na jego posesji i podpalił samochód. Ogień błyskawicznie przeniósł się na kolejne pojazdy, a straty oszacowano na ponad 40 tys. zł. Całe zajście zarejestrował monitoring. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów i usłyszał już zarzuty. Grozi mu nawet 5 lat więzienia.

Z zemsty podpalił BMW kolegi. Nie spodziewał się, że ogień przeniesie się dalej! Skończyło się zarzutami

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Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Groził znajomemu, a potem wrócił nocą z ogniem. Spłonęły trzy auta!

Kryminalni z Komisariatu Policji II w Słupsku zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o podpalenie samochodów w jednej z miejscowości powiatu słupskiego. Do zdarzenia doszło nad ranem 31 maja. Wówczas służby otrzymały zgłoszenie o płonących autach na prywatnej posesji.

Policjanci pracujący na miejscu szybko ustalili, że nie był to przypadkowy pożar, lecz celowe podpalenie. Ogień pojawił się najpierw przy BMW, a następnie przeniósł się na dwa kolejne samochody zaparkowane obok. Łączne straty oszacowano na ponad 40 tys. zł.

Wszystko się nagrało! Mężczyźnie grozi nawet 5 lat więzienia

- Dalsze ustalenia kryminalnych doprowadziły ich do 30-latka, który przed podpaleniem miał również grozić właścicielowi samochodu. Całe zdarzenie zarejestrował monitoring. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który usłyszał już zarzuty, a prokurator zastosował wobec 30-latka środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru – informują policjanci z Słupska.

O dalszym losie 30-latka zadecyduje sąd. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

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