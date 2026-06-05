Z zemsty podpalił BMW kolegi. Nie spodziewał się, że ogień przeniesie się dalej! Skończyło się zarzutami

Szokujące sceny w powiecie słupskim! 30-latek najpierw groził swojemu znajomemu, a później w środku nocy pojawił się na jego posesji i podpalił samochód. Ogień błyskawicznie przeniósł się na kolejne pojazdy, a straty oszacowano na ponad 40 tys. zł. Całe zajście zarejestrował monitoring. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów i usłyszał już zarzuty. Grozi mu nawet 5 lat więzienia.

i Autor: mat. policji/ Materiały prasowe