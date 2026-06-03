Za 1200 zł oferowali cudzoziemcom fałszywy status studenta. Małżeństwo D. trafiło do aresztu

Fałszywe legitymacje studenckie posłużyły do nielegalnego zatrudniania cudzoziemców. Są zarzuty w sprawie

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Gdańska prowadzą śledztwo pod nadzorem prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która miała zajmować się legalizowaniem pobytu cudzoziemców w Polsce przy wykorzystaniu podrobionych dokumentów.

Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, śledczy podejrzewają, że małżeństwo Katarzyna D. i Nazar D. prowadziło agencję zatrudnienia posiadającą biura w Poznaniu, Bydgoszczy oraz Pruszczu Gdańskim. W proceder miały być zaangażowane także inne osoby pełniące rolę tzw. „słupów”.

Według ustaleń śledztwa cudzoziemcy za około 1200 zł otrzymywali podrobione legitymacje studenckie oraz zaświadczenia potwierdzające status studenta. Dokumenty miały następnie służyć do legalizowania pobytu i zatrudnienia na terenie Polski. Po uzyskaniu dokumentów obcokrajowcy byli kierowani do wykonywania prac fizycznych na rzecz różnych przedsiębiorców. Zdaniem prokuratury podejrzani uczynili z tego procederu stałe źródło dochodu.

Śledztwo rozpoczęło się po kontroli w hali magazynowej. Były zatrzymania

Postępowanie zostało wszczęte w grudniu 2025 roku. Wówczas ustalono, że w jednej z hal magazynowych na Pomorzu pracują cudzoziemcy posługujący się podrobionymi dokumentami. Na ich podstawie mieli legalizować zarówno swój pobyt, jak i zatrudnienie w Polsce. 26 maja 2026 roku, na polecenie prokuratora z Pruszcza Gdańskiego, funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili przeszukania na terenie Poznania oraz Pruszcza Gdańskiego.

W trakcie działań zabezpieczono dokumentację pracowniczą, sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe oraz kolejne podrobione dokumenty. Zatrzymano również trzy osoby: 28-letnią obywatelkę Białorusi Palinę H., 38-letnią Katarzynę D. oraz 40-letniego Nazara D., posiadającego obywatelstwo polskie i ukraińskie.

Podejrzanym grozi nawet 15 lat więzienia. Sąd zadecydował o aresztach

Prokurator postawił Katarzynie D. i Palinie H. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a Nazarowi D. – kierowania grupą. Wszystkim zarzucono także posługiwanie się podrobionymi dokumentami i ułatwianie cudzoziemcom nielegalnego pobytu w Polsce. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Katarzyny D. i Nazara D. Wobec Paliny H. zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju, a także zatrzymanie paszportu oraz poręczenie majątkowe.

Jak donosi „Dziennik Bałtycki” powołując się na prokuraturę, za udział w zorganizowanej grupie przestępczej Katarzynie D. i Palinie H. grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Znacznie surowsza kara może spotkać Nazara D. Za kierowanie grupą przestępczą grozi mu nawet 15 lat więzienia.

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