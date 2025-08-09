Zajrzeli pod podłogę, znaleźli zwłoki trzech noworodków. Nawet policjanci nie mogli się otrząsnąć

Piotr G. zamieszkał w Czernikach. Wtedy nikt nie przypuszczał, że w jego rodzinie rozegrają się sceny z piekła rodem. Lokalna społeczność do tej pory jest w szoku

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przekazała dwa komunikaty o aktach oskarżenia, dotyczących zbrodni w Czernikach. Ciała noworodków odkryli policjanci z województwa pomorskiego

Oskarżeni Piotr G. i Paulina G. od 15 września 2023 r. są tymczasowo aresztowi. Grozi im od 10 lat do dożywocia. Szczegóły tej wstrząsającej sprawy zna reporter "Super Expressu"

Piotr G. i horror w Czernikach

Piotr G. mieszkał w Gdańsku. Był ojcem 11 dzieci. Razem z nimi i swoją żoną przeprowadził się do niewielkiego domku w Czernikach (gmina Stara Kiszewa, województwo pomorskie). Ta szybko zmarła. Domek kupił mu właściciel kamienicy w której Piotr G., mieszkał z rodziną. Właściciel kamienicy chciał pozbyć się rodziny Piotra G. Czy już wtedy coś przeczuwał? Gdy rodzina zamieszkała w Czernikach, Piotr G. zawsze chodził zadbany. Pachniał dobrą wodą kolońską. Za to jego dzieci chodziły w łachmanach i były głodne.

W pomoc rodzinie zaangażował się miejscowy ksiądz proboszcz. Płacił rachunki w sklepie za Piotra G. Kapłan był wniebowzięty, gdy znalazł pracę dla ojca 11 dzieci. - Wtedy usłyszał od niego, że nie po to on robił tyle dzieci, by teraz pracować. I ksiądz od tej rozmowy przestał płacić rachunki - mówi naszemu dziennikarzowi jeden z mieszkańców Czernik

Śledczy nie mają żadnych wątpliwości. że po śmierci swojej żony Piotr G. zaczął gwałcić swoją starszą córkę. Gdy ta urodziła mu dziecko, zabił je i zakopał pod podłogą domku. Po tym przerażona młoda kobieta uciekła z domu.

Dramat Pauliny G. Policjanci znaleźli ciała trzech noworodków

Potem Piotr G. "wziął się" za młodszą córkę Paulinę. Nad innymi dziećmi się znęcał, ale po tym jak zaczął współżyć z Pauliną, zaczął traktować ją jak księżniczkę. Woził ją do pracy i odbierał ją. Pilnował aby nikt do niej się nie zbliżał. Paulina zaczęła pracować w piekarni w Starej Kiszewie. Jedna z jej koleżanek z pracy podejrzewała, ze po tym jak pojawił się u niej brzuch, ona jest w ciąży. Paulina zaprzeczała.

Opinia psycholog o Paulinie z Czernik. "Ona jest ofiarą"

Koleżanka po tym jak zauważyła, że Paulina nie ma brzucha, wszczęła alarm. Paulina została zatrzymana i zbadali ją lekarze. Ci nie mieli wątpliwości, wydali opinię, że Paulina G. niedawno urodziła dziecko. Potem weszli do jej domu. Policjanci nie mogli uwierzyć w to, co znaleźli pod podłogą. Były tam zwłoki trójki noworodków.

Prokuratura skierowała akty oskarżenia w sprawie zbrodni w Czernikach

Po dwóch latach śledztwa Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przekazała do Sądu Okręgowa akt oskarżenia w sprawie zbrodni w Czernikach. Od samego czytania włos jeży się na głowie!

Piotr G. został oskarżony o siedem przestępstw, tj. trzy przestępstwa zabójstwa nowo narodzonych dzieci, przestępstwo zgwałcenia, przestępstwo kazirodztwa, przestępstwo znęcania się wraz z popełnieniem kazirodztwa i współżycia z małoletnim oraz znęcania się psychicznego i fizycznego. Piotrowi G. grozi dożywocie.

Paulina G. została oskarżona o dwa przestępstwa. Miała udzielać pomocy swojemu ojcu w zabójstwie dwojga nowo narodzonych swoich dzieci poprzez godzenie się na popełnienie tych przestępstw. Oskarżonej zarzucano również utrzymywanie stosunków kazirodczych z ojcem Piotrem G.

Oskarżeni Piotr G. i Paulina G. od 15 września 2023 r. są tymczasowo aresztowi. Do spray wrócimy!