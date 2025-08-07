W Pomorskiem trwa śledztwo w sprawie Piotra G. z Czerników, oskarżonego o szereg szokujących przestępstw.

Mężczyzna odpowie za znęcanie się fizyczne i psychiczne oraz zmuszanie córki do stosunków seksualnych, a także za zabójstwa noworodków.

Nowy akt oskarżenia rozszerza zarzuty, ujawniając przerażające szczegóły dotyczące jego relacji z córkami.

Sprawa ujawnia mroczną historię rodziny – dowiedz się, jakie zarzuty ciążą na Piotrze G. i jego córce.

Rzecznik prasowy Mariusz Duszyński powiedział w rozmowie z PAP, że Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w środę skierowała do Sądu Rejonowego w Kościerzynie drugi akt oskarżenia przeciwko Piotrowi G.

Główne śledztwo w sprawie zabójstw noworodków w Czernikach w gminie Stara Kiszewa na Kaszubach zakończyło się we wtorek (5 sierpnia). Tego dnia śledczy skierowali akt oskarżenia przeciwko 56-letniemu Piotrowi G. i jego 22-letniej córce Paulinie G. w sprawie ujawnionych we wrześniu 2023 r. trzech zabójstw noworodków urodzonych przez córki Piotra G. Proces ws. zabójstw będzie się toczył przed Sądem Okręgowym w Gdańsku.

Z akt głównej sprawy dotyczącej zabójstw noworodków wyłączono do odrębnego postępowania materiały w zakresie przestępstw popełnionych przez Piotra G. na szkodę córki Pauliny oskarżonej w głównej sprawie zabójstw noworodków o pomoc w morderstwie dwóch nowo narodzonych dzieci.

W drugiej sprawie prokurator oskarżył Piotra G. o znęcanie się fizyczne i psychiczne w okresie od maja 2003 r. do maja 2018 r. nad córką Pauliną. Mężczyźnie zarzucono też, że od maja 2018 r. do maja 2021 r., nadużywając stosunku zależności wynikającego z władzy rodzicielskiej wobec swojej małoletniej córki Pauliny, wielokrotnie doprowadził ją do obcowania płciowego i poddania się innym czynnościom seksualnym.

Za znęcanie się grozi oskarżonemu do pięciu lat pozbawienia wolności, a za zgwałcenie lub wymuszenie czynności seksualnej zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 2 do 15 lat.

Rodzina G. mieszkała w jednorodzinnym domu we wsi Czerniki w gminie Stara Kiszewa na Kaszubach w województwie pomorskim. Żona oskarżonego zmarła w 2008 r. Mieli dwanaścioro dzieci, które zostały pod opieką ojca.

Śledczy ustalili, że 56-letni Piotr G. od wielu lat współżył ze swoimi córkami, a troje noworodków urodzonych z tych związków bezpośrednio po narodzeniu mężczyzna zamordował.

Jak podała prokuratura, przez co najmniej 19 lat Piotr G. znęcał się psychicznie i fizycznie oraz współżył z nastoletnią córką, a także kilkukrotnie zgwałcił inną córkę. Podejrzanemu zarzucono również, że znęcał się psychicznie i fizycznie od 1996 r. do 2023 r. nad jedenaściorgiem swoich dzieci.

Piotr G. został oskarżony o siedem przestępstw – trzy zabójstwa nowo narodzonych dzieci, gwałt, kazirodztwo, znęcanie się i współżycie z małoletnim oraz znęcanie się psychiczne i fizyczne nad dziećmi.

Jego córka Paulina odpowie za pomoc w zabójstwie dwojga z nowo narodzonych swoich dzieci poprzez godzenie się na popełnienie tych przestępstw. Podejrzanej zarzucano również utrzymywanie stosunków kazirodczych z ojcem Piotrem. Oskarżeni od 15 września 2023 r. są tymczasowo aresztowani. Obojgu grozi dożywotnie więzienie.

