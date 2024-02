Zapowiadają potężne utrudnienia na Obwodnicy Trójmiasta. Tędy lepiej nie jechać!

Zabójca z Rosji przez przypadek zatrzymany w Gdyni! Wszedł do sklepu i nie wytrzymał

To ważne informacje dla kierowców z Trójmiasta i nie tylko. Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że w środę (7 lutego 2024) na Obwodnicy Trójmiasta (S6) na jezdni w kierunku Łodzi w godzinach od 17 do 19 zajęty zostanie pas awaryjny między węzłami Gdańsk Szadółki i Gdańsk Kowale, natomiast w godzinach od 23 do 1 w czwartek zajęty zostanie pas prawy między węzłami Gdańsk Kowale i Gdańsk Południe.

Utrudnień na Obwodnicy Trójmiasta należy się także spodziewać na jezdni w kierunku Gdyni. Jak przekazał cytowany przez Polską Agencję Prasową Mateusz Brożyna, w godzinach od 20 do 22 nastąpi zajęcie pasa prawego między węzłami Gdańsk Południe i Gdańsk Kowale, natomiast w godzinach od 22 do 23 zajęty zostanie pas prawy między węzłami Gdańsk Kowale i Gdańsk Szadółki.

- Wszystkie utrudnienia mają związek z pracami przy bramownicy - wyjaśnił przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Do kierowców apelujemy o ostrożność i cierpliwość.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].