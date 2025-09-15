Klub Bodo/Glimt stał się sensacją, a jego mały stadion nie mieści wszystkich chętnych.

Mieszkańcy bloku przy stadionie wynajmują swoje mieszkania na godziny, zarabiając krocie.

"Domowa loża VIP" z widokiem na boisko to kusząca alternatywa dla kibiców.

Chcesz dowiedzieć się, ile kosztuje taki wynajem i co na to administracja?

W Norwegii kibicowanie piłce nożnej nabrało zupełnie nowego wymiaru. Mały stadion klubu Bodo/Glimt, który stał się sensacją europejskich rozgrywek, nie jest w stanie pomieścić wszystkich chętnych na mecze z takimi gigantami jak Manchester City czy Juventus. Brak biletów nie zniechęca jednak fanów - ci, którzy mogą, płacą krocie za możliwość oglądania spotkania z okna mieszkania położonego tuż przy murawie. Pomysłowi właściciele lokali wynajmują je na godziny, a w dni meczowe potrafią zarobić nawet kilka tysięcy złotych.

Wynajmują mieszkania na godziny w trakcie meczów

Trzykondygnacyjny blok przy stadionie klubu Bodo/Glimt to prawdziwy hit dla kibiców. Z 20 lokali rozciąga się bowiem idealny widok na boisko, więc właściciele postanowili to wykorzystać. Cena? Około 1500 euro (ponad 6400 zł) za trzy godziny wynajmu w dniu najbardziej atrakcyjnych spotkań.

Jesienią i zimą Bodo/Glimt zagra m.in. z Tottenhamem, AS Monaco, Juventusem i Manchesterem City. Zainteresowanie jest tak duże, że bilety z drugiej ręki kosztują nawet po 500 euro i więcej, a mimo to trudno je zdobyć. Dla kibiców, którzy chcą uniknąć rywalizacji o wejściówki, taka "domowa loża VIP" staje się więc kuszącą alternatywą.

Co na to administracja budynku? Są wątpliwości

Zarząd budynku podchodzi do pomysłu z dystansem. W dni meczowe na klatkach schodowych pojawia się wielu hałaśliwych gości, co budzi sprzeciw mieszkańców. Administracja zakazała więc wynajmu mieszkań przez osoby, które są właścicielami lokali krócej niż rok. Nie ma jednak przepisów, które uniemożliwiałyby zapraszanie gości do mieszkania akurat w dniu meczu.

Tym samym więc na portalach aukcyjnych nadal można natknąć się na ogłoszenia, w których właściciele mieszkań zapraszają gościnnie do wspólnego oglądania meczu. Jak podaje portal Fakt.pl, już 30 września odbędzie się mecz i tego dnia m.in. Bruno Rodrigues, jako mieszkaniec bloku oferuje gościnę dla 4-5 osób za 1500 euro. Co ciekawe, oprócz niezapomnianego widoku z okna, w cenę wliczone są przekąski i piwo, a najemcy mogą korzystać z ciepłego, wygodnego mieszkania i toalety.