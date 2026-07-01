Zbieranie butelek stało się opłacalne. "Kaucjusz" potrafi zarobić spore pieniądze

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System kaucyjny w Polsce. Nowe zasady zwrotu od października
Funkcjonujący od października 2025 roku ogólnopolski program zwrotów obejmuje swoim zasięgiem puszki z metalu, plastikowe pojemniki PET oraz niektóre butelki szklane przeznaczone do wielokrotnego wykorzystania. Klienci oddający te przedmioty mają szansę odzyskać kaucję w wysokości od 50 groszy do złotówki. Procedura nie wymaga okazywania dowodu zakupu, a same opakowania można wygodnie zdawać w tysiącach dedykowanych miejsc zlokalizowanych we wszystkich regionach państwa.
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Za to możesz dostać mandat na plaży
Nowy zawód na polskim rynku. Kim dokładnie jest kaucjusz?
Start nowego mechanizmu finansowego wywołał zauważalną zmianę w zachowaniach społecznych. Stale rośnie grupa osób, które metodycznie poszukują pozostawionych puszek czy butelek, by następnie lokować je w specjalnych maszynach przyjmujących zwroty. Sieć opanowało już pojęcie "kaucjusza", definiujące człowieka zarabiającego dodatkowe fundusze właśnie w ten sposób. Taka działalność bywa traktowana jako doskonały patent na reperowanie osobistych finansów, a przez niektórych również jako proekologiczne zajęcie przynoszące wymierne korzyści majątkowe.
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Zarobki z kaucji mogą zaskoczyć. Nastolatek z Krakowa pobił rekord
Kalkulacje zysków nie pozostawiają złudzeń. Pojedyncza puszka lub plastikowy pojemnik gwarantuje zastrzyk gotówki na poziomie 50 groszy. Ktoś, kto zdoła zebrać 20 takich sztuk w ciągu jednego dnia, wygeneruje 10 złotych zysku. W perspektywie trzydziestu dni oznacza to dodatkowy budżet rzędu trzystu złotych.
Szanse na znacznie lepszy wynik rosną w metropoliach, podczas wielkich wydarzeń plenerowych czy w miesiącach wakacyjnych, gdy liczba porzucanych śmieci drastycznie wzrasta. Z tego powodu dla wielu ludzi jest to już prawie stała praca. Niedawno informowaliśmy o nastolatku z Krakowa, który zdołał powiększyć swoje kieszonkowe o blisko 1700 złotych, a jego historia i rekordowa kwota za zebrane pojemniki wprawiły wielu w osłupienie - 15-latek z Krakowa pobił rekord systemu kaucyjnego. Kwota za zebrane butelki zwala z nóg