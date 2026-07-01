Zbieranie butelek stało się opłacalne. "Kaucjusz" potrafi zarobić spore pieniądze

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-01 7:10

Do niedawna gromadzenie wyrzuconych opakowań było domeną głównie ludzi zmagających się z trudną sytuacją życiową. Wprowadzenie systemu zwrotów sprawiło jednak, że wielu Polaków zaczęło traktować tę czynność jako atrakcyjną metodę powiększania własnych dochodów. W przestrzeni publicznej narodziło się wręcz pojęcie "kaucjusza", określające człowieka systematycznie gromadzącego objęte opłatą zwrotną butelki.

Kobieta wkładająca plastikową butelkę PET do automatu recyklingowego, obok niej stoją kolejne butelki. Scena symbolizuje nowy system kaucyjny w Polsce i rosnącą popularność kaucjuszy, o których więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Getty Images Kobieta wrzuca plastikową butelkę z niebieską nakrętką do automatu na butelki, symbolizując nadchodzący system kaucyjny w Polsce. Kolejna butelka w dłoni. Dowiedz się więcej o zwrocie kaucji na Super Biznes.

System kaucyjny w Polsce. Nowe zasady zwrotu od października

Funkcjonujący od października 2025 roku ogólnopolski program zwrotów obejmuje swoim zasięgiem puszki z metalu, plastikowe pojemniki PET oraz niektóre butelki szklane przeznaczone do wielokrotnego wykorzystania. Klienci oddający te przedmioty mają szansę odzyskać kaucję w wysokości od 50 groszy do złotówki. Procedura nie wymaga okazywania dowodu zakupu, a same opakowania można wygodnie zdawać w tysiącach dedykowanych miejsc zlokalizowanych we wszystkich regionach państwa.

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Nowy zawód na polskim rynku. Kim dokładnie jest kaucjusz?

Start nowego mechanizmu finansowego wywołał zauważalną zmianę w zachowaniach społecznych. Stale rośnie grupa osób, które metodycznie poszukują pozostawionych puszek czy butelek, by następnie lokować je w specjalnych maszynach przyjmujących zwroty. Sieć opanowało już pojęcie "kaucjusza", definiujące człowieka zarabiającego dodatkowe fundusze właśnie w ten sposób. Taka działalność bywa traktowana jako doskonały patent na reperowanie osobistych finansów, a przez niektórych również jako proekologiczne zajęcie przynoszące wymierne korzyści majątkowe.

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Zarobki z kaucji mogą zaskoczyć. Nastolatek z Krakowa pobił rekord

Kalkulacje zysków nie pozostawiają złudzeń. Pojedyncza puszka lub plastikowy pojemnik gwarantuje zastrzyk gotówki na poziomie 50 groszy. Ktoś, kto zdoła zebrać 20 takich sztuk w ciągu jednego dnia, wygeneruje 10 złotych zysku. W perspektywie trzydziestu dni oznacza to dodatkowy budżet rzędu trzystu złotych.

Szanse na znacznie lepszy wynik rosną w metropoliach, podczas wielkich wydarzeń plenerowych czy w miesiącach wakacyjnych, gdy liczba porzucanych śmieci drastycznie wzrasta. Z tego powodu dla wielu ludzi jest to już prawie stała praca. Niedawno informowaliśmy o nastolatku z Krakowa, który zdołał powiększyć swoje kieszonkowe o blisko 1700 złotych, a jego historia i rekordowa kwota za zebrane pojemniki wprawiły wielu w osłupienie - 15-latek z Krakowa pobił rekord systemu kaucyjnego. Kwota za zebrane butelki zwala z nóg

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