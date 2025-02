Zburzą byłą siedzibę Amber Gold. Co powstanie w miejscu “złotych kamieniczek”?

30 stycznia 2025 roku odbyła się XII sesja Rady Miasta Gdańska, podczas której radni przyjęli uchwałę o miejscowym planie zagospodarowania dla terenu o powierzchni 0,57 ha między ulicami Długie Ogrody, Szopy i Łąkowa. Uchwalony plan, który czeka na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym, umożliwia zmianę funkcji usługowej na mieszkaniowo-usługową, co ma wpłynąć na zwiększenie i zróżnicowanie oferty mieszkaniowej. Celem jest optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału lokalizacji, w tym infrastruktury technicznej i społecznej, co jest zgodne z polityką rozwoju miasta do wewnątrz czyli, w przeciwieństwie do „rozlewania się” miast, wykorzystania terenów w centrum.

W planie wpisano także lokalizację usług w parterach budynków - to pozwoli na przedłużenie ciągu usługowego wzdłuż Drogi Królewskiej i dopasowanie się do sąsiedniej zabudowy.

Ta zmiana oznacza, że firma Alides Polska, właściciel kompleksu usługowego Waterside przy ul. Długie Ogrody, który odkupiła w 2021 roku od niemieckiego funduszu inwestycyjnego Deka Immobilien, może wyburzyć budynki z lat 90. i wznieść na ich miejscu nowy obiekt z mieszkaniami i usługami w parterze.

Dziś w tzw. „złotych kamieniczkach”, dawnej siedzibie parabanku Amber Gold, znajdują się m.in. biura, hostel, sklep samoobsługowy i dwa banki. W obiekcie, który zastąpi Waterside, banków już nie będzie, gdyż uchwała precyzuje, że na parterze nowego budynku nie mogą mieścić się instytucje finansowe ani usługi telefonii komórkowej.

Co zamiast „złotych kamieniczek”? Powstanie apartamentowiec

Ze względu na stan obecnego budynku oraz zmianę funkcji z biurowej na mieszkaniową Alides Polska zapowiada jego wyburzenie i budowę obiektu nowego. Jeszcze w tym roku złoży wniosek o pozwolenie na budowę apartamentowca, którego wygląd pokaże w drugiej połowie roku.

Na razie wiadomo, że nie będzie to 27-metrowa wieża, jaką inwestor zaprezentował przed rokiem, gdyż nowy plan dopuszcza zabudowę mieszkaniową wielorodzinną pierzejową, ale o maksymalnej wysokości do 21 metrów, czyli 6 kondygnacji, bez dominanty.

Teren objęty jest również ochroną konserwatorską, więc nowy budynek musi powstać w konsultacji z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Architektem Miasta.

Alides to wywodząca się z Belgii firma, która w 2017 roku zainwestowała wraz ze spółką Revive w tereny dawnej Stoczni Cesarskiej.

