Śmiertelny wypadek pod Malborkiem. Kierowcy ciężarówek nie żyją

Aż cztery pojazdy, w tym dwie ciężarówki, brały udział w śmiertelnym wypadku pod Malborkiem, którego ofiarami są dwaj kierowcy. W czwartek, 14 grudnia, ok. godz. 6.30, na drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Stara Kościelnica, doszło najpierw do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. - Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że prowadzący ciężarówkę typu: chłodnia 41-latek, poruszający się od strony Malborka, zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się ze scanią prowadzoną przez 25-latka - relacjonuje asp. szt. Sylwia Kowalewska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

Droga krajowa nr 22 zablokowana. Gdzie wyznaczono objazdy?

Obaj kierowcy ciężarówek zginęli na miejscu, ale jakby tego było mało, w zniszczone pojazdy uderzył jeszcze 38-latek prowadzący osobowego opla, który trafił do szpitala z obrażaniami ciała niezagrażającymi życiu. To nie wszystko, bo po chwili wjechał w nie również kierowca busa, należącego do lokalnego przewoźnika, ale na szczęście ani mężczyźnie, anie jego 10 pasażerom nic się nie stało.

- Droga krajowa nr 22 w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana, więc policjanci kierują na objazdy. Prosimy kierowców jadących od strony Tczewa, by skręcali na Miłorad, a podróżujących od strony Malborka, by jechali w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego na S7 lub Grobelna - dodaje Kowalewska.