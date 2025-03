Zmiana czasu miała zniknąć kilka lat temu. Podano nową datę

Autor:

Zmiana czasu z zimowego na letni 2025

Zmiana czasu to zwyczaj, który w Polsce mamy od 1977 roku. Wiele osób przyzwyczaiło się więc już do tego, iż dwa razy w roku przestawiamy wskazówki zegarów i śpimy o godzinę dłużej lub krócej. W tym roku pierwsza zmiana czasu nastąpi w nocy z 29 na 30 marca z godziny 2:00 na 3:00, więc nasze dni nieco się wydłużą.

Co ciekawe, od wielu lat każda zmiana czasu budzi dyskusje wśród społeczeństwa - jedni cenią sobie takie rewolucje, a dla innych to zaburzanie rytmu dobowego. W 2018 roku Komisja Europejska przeprowadziła więc konsultacje społeczne w tej kwestii i okazało się, że aż 84% obywateli UE opowiedziało się za zniesieniem sezonowej zmiany czasu. Do tej pory jednak nie podjęto w tym kierunku konkretnych działań, ale lada moment może się to zmienić, bowiem trwają aktualnie gorące dyskusje w tym temacie.

Zmiana czasu 2025: nadchodzi przełom. Minister rozwoju chce z tym skończyć

Na forum unijnym od dłuższego czasu trwają rozmowy na temat całkowitego zniesienia zmiany czasu i wszystko wskazuje na to, iż owe plany mogą stać się rzeczywistością. Okazuje się, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce wykorzystać polską prezydencję w Unii Europejskiej, do tego, by oficjalnie skończyć z przestawianiem zegarków. Szef resortu Krzysztof Paszyk pod koniec grudnia 2024 roku zadeklarował już, iż kwestia odejścia od zmiany czasu została wpisana do polskiej agendy, więc bardzo prawdopodobne, że na przestrzeni kolejnych lat zmiana czasu będzie przeszłością.

Zgodnie z zapowiedziami, kierownictwo MRiT w ramach trwającej polskiej prezydencji w Radzie UE, podjęło działania, które mają przełamać impas i nadać nowy impuls w negocjacjach dotyczących odejścia od sezonowej zmiany czasu - wyjaśniał resort dla portalu Fakt.pl.

Oczywiście nie oznacza to, że już za chwilę nastąpi koniec zmiany czasu. Choć nie znamy jeszcze konkretnej daty zakończenia przestawiania zegarków, to pewne jest, iż zgodnie z unijnym rozporządzeniem czeka nas to do co najmniej 25 października 2026 roku. Do uchwalenia całej dyrektywy MRiT potrzebuje zgody wszystkich państw Unii Europejskiej, więc musimy uzbroić się w cierpliwość.

