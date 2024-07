Zobaczyli, co ludzie robią na polskiej plaży i stracili cierpliwość. "Może lubili"

Co ludzie robią na polskiej plaży? Hałas i papierosy na porządku dziennym

Polacy na wakacjach i savoir-vivre to temat wielu artykułów i publikacji. Niestety, na plaży czy w górach częstym zachowaniem wśród turystów jest hałaśliwy styl bycia, puszczanie głośnej muzyki, palenie papierosów wśród ludzi czy śmiecenie. To najczęstsze przewinienia Polaków na wakacjach, jednak czasami w to, co widzą turyści, aż trudno uwierzyć.

Para turystów nic sobie nie robiła z obecności innych. "Otrzepali się i wyszli"

Erotyka zdaje się być sprawą intymną, jednak nie dla wszystkich. Niektórzy nie mogą powstrzymać się nawet pośród innych, obcych ludzi. W rozmowie z Wirtualną Polską, niecodzienne zdarzenia z polskiej plaży wspomina pani Anastazja. Kobieta razem ze znajomymi spędzała czas na jednej z większych plaż w znanym kurorcie. Pogoda była kiepska, więc tłumów nie było, jednak czasami nawet deszcz i zimno nie odstraszają plażowiczów. Uwagę pani Anastazji zwróciła para, która nie robiła sobie nic z obecności innych i dopuszczała się igraszek niemal na środku plaży. - Nie wiem, czy wydawało im się, że ich nie widać czy może lubili takie klimaty, ale zaczęli się tarzać po piasku. Nie byłoby w tym nic takiego dziwnego, gdyby nie fakt, że raz jedno z nich było na dole, a drugie na górze i nie dało się nie zauważyć, że wykonywali tzw. ruchy frykcyjne… Po tym publicznym seansie po prostu wstali, otrzepali się i wyszli z plaży - wspomina pani Anastazja w rozmowie z WP.

Polacy na wakacjach chowają się za parawanami

Wśród największych "grzechów" Polaków na wakacjach jest tzw. "parawaning". Turyści na plaży odgradzają się od siebie, zajmując mnóstwo miejsca lub zasłaniając innym widok na morze. Pani Karolina wspomina sytuację, która miała miejsce podczas wakacji z siostrą i jej malutką córką. - Rozstawił parawan przed nami, mówiąc, żebyśmy się nie zdziwiły… Byłyśmy zszokowane, co się dzieje. Zaraz z drugiej strony pojawili się inni ludzie i też rozstawili swoje rzeczy tak, że nie widziałyśmy morza - wspomina kobieta i dodaje, że problemem na polskich plażach są też palacze i ci, którzy śmiecą, zostawiając na piasku niedopałki, puste butelki i puszki po alkoholu, a także resztki jedzenia.

Niewłaściwie zachowanie dzieci. "Przerażona zerwałam się z miejsca"

Innym "problemem" nad polskim morzem są dzieci i ich niewłaściwie zachowanie. Od maluchów trudno oczekiwać siedzenia w ciszy i bezruchu, jednak czasami wystarczy zwrócenie uwagi dzieciom przez dorosłych. Bywa jednak tak, że dzieci nad morzem robią to, co chcą. Pani Anna, która miała dość hałasu i krzyczących dzieci, założyłam słuchawki i przysnęła na plaży. - Nagle nad moją głową dziewczynka wrzasnęła tak głośno, że miałam wrażenie, że mi serce wyskoczy z piersi. Przerażona, naprawdę przerażona zerwałam się z miejsca - opowiada kobieta w rozmowie z WP.

Jakie kary dla turystów za niewłaściwe zachowanie?

Powyższe sytuacja sprawiają wrażenie, że Polacy na wakacjach są niemal bezkarni. Czy rzeczywiście tak jest? Okazuje się, że niektóre zachowania można ukarać. Zakłócanie spokoju poprzez krzyk czy hałas grozi mandatem, podobnie jak np. brak opieki nad małoletnimi dziećmi. Co ciekawe, straż miejska i policja zwracają uwagę, że skarg na przeróżne incydenty na plażach jest stosunkowo niewiele, choć gdy słyszy się o zachowaniu turystów na wakacjach, można mieć wrażenie, że problem jest powszechny. Za jakie zachowanie mogą grozić kary? Więcej w materiale Turysto! Tych zachowań unikaj nad Bałtykiem. Kary są bardzo wysokie