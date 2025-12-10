Zostawił żonę w aucie, które samo uderzyło w radiowóz! Niewiarygodne, co zrobił potem. Wszystko się nagrało!

Sebastian Chrostowski
2025-12-10 15:54

W Lipnicy (woj. pomorskie) 70-latek zostawił w aucie żonę i wyskoczył na szybkie zakupy. Nagle samochód samodzielnie ruszył, uderzając prosto w zaparkowany… radiowóz. Zaskoczona sytuacją kobieta szybko poszła po męża, a ten najwyraźniej uznał, że nic się nie stało i odjechał do domu. Został jednak błyskawicznie odnaleziony, gdyż wszystko nagrała kamera.

i

Autor: Komenda Powiatowa Policji w Bytowie/ Materiały prasowe Zostawił żonę w aucie, które samo uderzyło w radiowóz! Niewiarygodne, co zrobił potem.
Kierowca z Lipnicy uciekał po kolizji z radiowozem. Co uchwyciła kamera?

Do zaskakującej sytuacji doszło na jednym z parkingów w Lipnicy. Starsze małżeństwo zaparkowało pod marketem, a 70-letni kierowca wszedł do sklepu. Po chwili samochód z kobietą w środku zaczął samoczynnie cofać, zatrzymując się dopiero na zaparkowanym radiowozie. Poniżej nagranie ze zdarzenia.

Kobieta natychmiast wysiadła i widząc uszkodzony radiowóz, poszła po męża. Ten jednak wsiadł do swojego auta i odjechał, jakby nic się nie stało. Policjanci nie musieli jednak długo zastanawiać się, kto jest sprawcą, bo całą scenę nagrała kamera monitoringu. Z pomocą nagrania szybko namierzyli kierowcę.

Jak 70-latek z Lipnicy tłumaczył swoją ucieczkę i jakie konsekwencje poniósł?

Mężczyzna nie potrafił logicznie wytłumaczyć powodów swojej ucieczki. Został ukarany mandatem 1500 zł i 10 punktami karnymi za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policjanci zwracają uwagę, aby odpowiednio zabezpieczyć pojazd przed nagłym stoczeniem się. Jeśli jednak dojdzie już do kolizji, nigdy nie uciekajmy z miejsca. Próby „uratowania sytuacji” szybkim odjazdem zazwyczaj tylko ją komplikują, szczególnie gdy wszystko rejestruje kamera.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

