Zrób to jeszcze przed sezonem grzewczym. To prosty trik, który obniży rachunki

Kiedy zaczyna się prawdziwa jesień?

Choć wrześniowa pogoda dała już o sobie znać, okazuje się, że jesień w naszym kraju jeszcze się nie rozpoczęła. Jesień astronomiczna przypada w tym roku bowiem 22 września, natomiast ta kalendarzowa - tak jak co roku - wypada 23 września. Mamy więc jeszcze kilka dni, by cieszyć się latem, ale czas ten warto wykorzystać również na przygotowanie domu lub mieszkania do nieco gorszej pogody. O czym więc pamiętać jeszcze przed sezonem grzewczym? Mamy kilka wskazówek, które mogą cię uratować i twoich sąsiadów!

Przygotuj dom przed sezonem grzewczym. Dzięki temu rachunki będą niższe

Wrzesień to idealny moment, aby przygotować dom na nadejście chłodniejszych dni. Odpowiednie działania jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego pozwolą nie tylko poprawić komfort cieplny w domu, ale również znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie.

Najwięcej ciepła ucieka z domu przez nieszczelne okna i drzwi. To właśnie one mogą odpowiadać za nawet 25–30% strat ciepła. Aby to sprawdzić, wystarczy przyłożyć rękę wzdłuż ram okiennych - jeśli czujesz podmuch, oznacza to, że uszczelki są zużyte, więc warto je wymienić. Nie zapomnij także o wyregulowaniu okien tak, by te dobrze przylegały do ścian.

Zadbaj o instalację grzewczą przed jesienią

Oprócz sprawdzenia okien w domu warto również sprawdzić instalację grzewczą, bowiem jej przegląd to nie tylko kwestia oszczędności, ale również bezpieczeństwa. Przed sezonem nie zapomnij więc o:

odpowietrzeniu grzejników

skontrolowaniu ciśnienia w instalacji

zleceniu serwisu kotła gazowego lub pompy ciepła jeżeli takowe posiadasz.

W trakcie używania grzejników pamiętaj także, by nie zasłaniać grzejników meblami czy zasłonami, bowiem wówczas ciepło nie rozchodzi się równomiernie.

