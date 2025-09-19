Zrób to jeszcze przed sezonem grzewczym. To prosty trik, który obniży rachunki

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-09-19 23:43

Lato minęło w mgnieniu oka, a jesień coraz śmielej daje o sobie znać. Właśnie dlatego to idealny moment na to, by przygotować swój dom na nadejście zimy. Mało kto o tym wie, lecz okazuje się, że kilka prostych trików może sprawić, że rachunki za ogrzewanie będą niższe niż w poprzednich sezonach. Jak to możliwe?

dylematy podłogowe vs. grzejniki

i

Autor: Szymon Starnawski W nowoczesnych instalacjach stosuje się grzejniki stalowe płytowe. Często mają dodatkowe ożebrowanie, dzięki któremu zwiększa się ich wydajność
Super Express Google News

Kiedy zaczyna się prawdziwa jesień?

Choć wrześniowa pogoda dała już o sobie znać, okazuje się, że jesień w naszym kraju jeszcze się nie rozpoczęła. Jesień astronomiczna przypada w tym roku bowiem 22 września, natomiast ta kalendarzowa - tak jak co roku - wypada 23 września. Mamy więc jeszcze kilka dni, by cieszyć się latem, ale czas ten warto wykorzystać również na przygotowanie domu lub mieszkania do nieco gorszej pogody. O czym więc pamiętać jeszcze przed sezonem grzewczym? Mamy kilka wskazówek, które mogą cię uratować i twoich sąsiadów!

Polecany artykuł:

Znana sieć ma zamknąć 400 sklepów. To rywal Pepco

Przygotuj dom przed sezonem grzewczym. Dzięki temu rachunki będą niższe

Wrzesień to idealny moment, aby przygotować dom na nadejście chłodniejszych dni. Odpowiednie działania jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego pozwolą nie tylko poprawić komfort cieplny w domu, ale również znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie.

Najwięcej ciepła ucieka z domu przez nieszczelne okna i drzwi. To właśnie one mogą odpowiadać za nawet 25–30% strat ciepła. Aby to sprawdzić, wystarczy przyłożyć rękę wzdłuż ram okiennych - jeśli czujesz podmuch, oznacza to, że uszczelki są zużyte, więc warto je wymienić. Nie zapomnij także o wyregulowaniu okien tak, by te dobrze przylegały do ścian.

Polecany artykuł:

Wystarczy dodać jedną łyżeczkę do kawy. Apetyt znika na długo. To trik Greczyne…

Zadbaj o instalację grzewczą przed jesienią

Oprócz sprawdzenia okien w domu warto również sprawdzić instalację grzewczą, bowiem jej przegląd to nie tylko kwestia oszczędności, ale również bezpieczeństwa. Przed sezonem nie zapomnij więc o:

  • odpowietrzeniu grzejników
  • skontrolowaniu ciśnienia w instalacji
  • zleceniu serwisu kotła gazowego lub pompy ciepła jeżeli takowe posiadasz.

W trakcie używania grzejników pamiętaj także, by nie zasłaniać grzejników meblami czy zasłonami, bowiem wówczas ciepło nie rozchodzi się równomiernie.

Sonda
Czy zauważyłeś/aś znaczny wzrost rachunków w ostatnim roku?
tiktok_murator_Wysokie rachunki za prąd mimo fotowoltaiki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OGRZEWANIE
OGRZEWANIE DOMU