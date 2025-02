Tragedia w Walentynki. Zwęglone ciała dwóch kobiet w Gdańsku. Sprawę bada prokuratura

Gdańsk. Ciała dwóch kobiet w spalonej altanie

W piątek rano na gdańskiej Zaspie wybuchł pożar opuszczonej altany zlokalizowanej na ogródkach działkowych. 40-letni mężczyzna z poparzeniami ciała ewakuował się o własnych siłach. Został przetransportowany do szpitala.

Niestety, strażacy podczas półgodzinnej akcji gaśniczej odnaleźli zwęglone zwłoki dwóch młodych kobiet.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Tragedia w Gdańsku! Płonie zabytkowa hala dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego i Miejskiego na Przeróbce | Szort

Sprawę bada prokuratura

Po zakończeniu akcji gaśniczej na miejscu czynności wykonywała policja pod nadzorem prokuratora. Ciała kobiet zostały zabezpieczone do dalszych badań, które pomogą ustalić dokładną przyczynę śmierci i czy mogło dojść do przestępstwa. Na ten moment nie wiadomo, co doprowadziło do zaprószenia ognia.