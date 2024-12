Pełnia Zimnego Księżyca już tej nocy! Spójrz w niebo i zobacz, co się dzieje

Zwolnienia grupowe w firmie ze Słupska

Około 90 osób straci pracę - to efekt wejścia likwidatora do firmy Stoll Polska - producenta części do maszyn rolniczych i ładowaczy czołowych. Proces rozpoczął się 9 grudnia. O sprawie jako pierwsi poinformowali dziennikarze "Radia Gdańsk". - Nikt się tego nie spodziewał. Około dwóch, trzech miesięcy temu rozmawialiśmy z właścicielem, w której zapewniał nas, że spółka Stoll Polska nie zostanie zlikwidowana - powiedział Bartosz Marczewski wiceszef zakładowej Solidarności, cytowany przez radiogdansk.pl.

Właścicielem wyżej wspominanego wyżej przedsiębiorstwa jest firma Agrostroj Pelhrimov. Jej przedstawiciele podjęli decyzję o przeniesieniu całej produkcji przenosi do macierzystych zakładów w Czechach, a częściowo do Niemiec. Przyczyną takiego, a nie innego ruchu jest "dostosowanie się do zmieniających się realiów rynkowych".

"Los naszych pracowników leży nam głęboko na sercu"

Zakład w Słupsku miał być nierentowny, a zadłużenie miało tylko rosnąć. Przedstawiciele spółki przekonują, że było to "trudne, ale konieczne posunięcie". Firma zapewnia, że nie zostawi pracowników samych sobie.

Spółka nie znajduje się w stanie niewypłacalności, a wszyscy pracownicy mogą być pewni, że należne im odprawy oraz inne świadczenia zostaną wypłacone zgodnie z przepisami prawa. Los naszych pracowników leży nam głęboko na sercu, dlatego przygotowujemy specjalne programy wsparcia, które obejmują doradztwo zawodowe, szkolenia oraz pomoc w poszukiwaniu nowych miejsc pracy. Dziękujemy wszystkim za zrozumienie i współpracę w tym wymagającym czasie - zakomunikowała spółka, cytowana rzez Radio Gdańsk.

Z danych GUS wynika, że bezrobocie w Słupsku w końcówce października obejmuje 1300 mieszkańców. Prawie 5% wynosi stopa bezrobocia w Polsce.