11-latki na hulajnodze potrąciły seniorkę. Emerytka z obrażeniami w szpitalu

Płońsk. Dwie nastolatki na hulajnodze elektrycznej potrąciły seniorkę

Do dramatycznego wypadku doszło w środę, 23 lipca, w Płońsku. Dwie 11-letnie dziewczynki, jadąc na jednej hulajnodze elektrycznej, potrąciły 71-letnią kobietę na ulicy Młodzieżowej.

Według relacji uczestników, piesza i nastolatki poruszały się tym samym ciągiem komunikacyjnym. „Kierująca hulajnogą dziewczynka twierdziła, że przed wykonaniem manewru wyprzedzania użyła sygnału dźwiękowego, jednak chwilę później straciła panowanie nad pojazdem i doszło do uderzenia w seniorkę” – relacjonuje policja.

W wyniku potrącenia kobieta doznała obrażeń ciała i została przewieziona do szpitala w Płońsku. Sprawa jest poważna, a policja prowadzi dochodzenie w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.

Dodatkowo, policjanci ustalili, że kierująca hulajnogą 11-latka nie posiadała wymaganej przepisami karty rowerowej. „która jest obowiązkowa dla osób poniżej 18. roku życia poruszających się hulajnogą elektryczną”. Brak wymaganej karty rowerowej to poważne wykroczenie, które może skutkować konsekwencjami prawnymi dla rodziców lub opiekunów prawnych 11-latki.

Cudem uniknął śmierci! 13-latek wjechał pod auto na hulajnodze! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Policja apeluje do rodziców. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka

W obliczu tego wypadku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska zwróciła się do rodziców i opiekunów: „Apelujemy do rodziców i opiekunów, aby zwracali szczególną uwagę na to, jakimi pojazdami poruszają się ich dzieci, gdzie się nimi poruszają i czy w ogóle mogą to robić. Zachęcamy, aby zapoznawali się z aktualnymi przepisami ruchu drogowego i rozmawiali o nich z dziećmi, tłumacząc zasady bezpiecznego poruszania się po drogach".

Policja przypomina, że na drogach oznaczonych znakiem C-13/C-16, gdzie piesi i rowerzyści mogą poruszać się wspólnie, obowiązuje zasada szczególnej ostrożności i wzajemnego poszanowania. Użytkownicy hulajnóg elektrycznych muszą pamiętać o następujących zasadach:

Pojazd ten przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby – zabronione jest przewożenie pasażerów, paczek czy innych ładunków.

Prędkość należy dostosować do panujących warunków, zwłaszcza w obecności pieszych – zaleca się, aby była ona zbliżona do prędkości pieszego.

Kierujący hulajnogą muszą posiadać wymagane uprawnienia, czyli kartę rowerową (w przypadku osób w wieku od 10 do 18 lat).

Dzieci poniżej 10. roku życia mogą poruszać się hulajnogą elektryczną wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i tylko na chodniku – nie mogą korzystać z drogi publicznej, ścieżek rowerowych ani ciągów pieszo-rowerowych samodzielnie.