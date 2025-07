Cudem uniknął śmierci! 13-latek wjechał pod auto na hulajnodze. Przerażające nagranie

Chwila nieuwagi, lekceważenie przepisów i brawura - to wszystko mogło doprowadzić do tragedii na ulicy Wojska Polskiego w Piasecznie. Na szczęście, tym razem skończyło się "tylko" na strachu i potłuczeniach, ale to zdarzenie powinno dać wszystkim do myślenia.

