14-latek pokazał w sieci niebezpieczny arsenał! Policjanci ruszyli do jego domu

Wszystko zaczęło się w piątek (9 października). Do policjantów z Garwolina zgłosił się rodzic jednego z uczniów szkoły na terenie gminy Trojanów. Powodem było niepokojące nagranie zamieszczone w internecie przez innego ucznia. Na filmie widać było pomieszczenie, w którym znajdowały się niebezpieczne przedmioty. Autorem nagrania był zaledwie 14-letni chłopak.

Noże, siekiery i inne niebezpieczne narzędzia!

Policjanci nie zlekceważyli zgłoszenia. Natychmiast udali się do miejsca zamieszkania nastolatka. Tam dokonali niepokojącego odkrycia.

– W trakcie interwencji w miejscu zamieszkania nastolatka policjanci ujawnili i zabezpieczyli między innymi noże, siekiery oraz inne ostre narzędzia. Zabezpieczono również jego telefon – informuje kom. Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie.

14-latek został zatrzymany. Jego zachowanie zakwalifikowano jako czyn z art. 224a Kodeksu karnego. Przepis dotyczy między innymi wywoływania fałszywych alarmów poprzez stworzenie przekonania o zagrożeniu dla życia lub zdrowia wielu osób.

Sprawa potoczyła się błyskawicznie. Już w sobotę (10 października) sąd rodzinny zdecydował, że chłopak trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

Kolejny alarm po dramatycznych wydarzeniach w szkołach

Do zatrzymania doszło w wyjątkowo niespokojnym okresie. W ostatnich dniach Polską wstrząsnęły brutalne ataki w szkołach, a policjanci w całym kraju interweniowali w związku z groźbami i niepokojącymi nagraniami publikowanymi przez nastolatków. W piątek (9 października), określanym w internecie jako „Krwawy piątek”, służby reagowały na kolejne alarmujące zgłoszenia.

Na razie nie wiadomo, dlaczego 14-latek z gminy Trojanów zgromadził niebezpieczne przedmioty i co zamierzał osiągnąć, publikując nagranie. Policjanci nie poinformowali, by planował rzeczywisty atak.

– Odpowiedzialność za publikowane treści dotyczy również osób niepełnoletnich – podkreśla kom. Małgorzata Pychner.

Funkcjonariusze apelują do rodziców o kontrolowanie aktywności dzieci w internecie i reagowanie na niepokojące sygnały. Jak pokazuje historia 14-latka, konsekwencje zachowania w sieci mogą być bardzo poważne.